Пора определяться с профессией

Ну всё, ЕГЭ прошёл, теперь можно выбирать вуз для поступления. В Ярославле сразу несколько высших учебных заведений, причем много вариантов с бесплатным обучением. Мы составили список, где и сколько есть бюджетных мест, и выяснили, сколько стоит платное образование.

1. Медакадемия

На лечебное дело открыто 215 мест:

— 22 места по квоте (бесплатно).

— 150 — по целевому направлению (бесплатно).

— 145 — платные.

Цена обучения на кафедре обойдется в 145 тысяч рублей за год.

Педиатрами могут стать 100 человек:

—10 по квоте.

— 62 по целевому.

— 35 платных.

Цена обучения — 135 600 рублей в год.

На стоматологии всего лишь 20 мест:

—10 бесплатных мест.

Обучение составляет 158 тысяч в год.

На фармацевта может выучиться 60 человек:

— 30 бесплатных.

— 30 платных.

Сайт медакадемии

2. ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Университет набирает студентов на десять факультетов.

Самым популярным оказался факультет биологии и химии.

На биологию открыт самый большой набор:

— 59 бесплатных мест.

— 25 платных.

Цена обучения — 122 632 рублей в год.

На химиков тоже большой спрос:

— 36 бесплатных мест.

— 15 платных мест.

Стоит обучение 122 632 рублей в год.

Открыт большой набор и на математиков:

Прикладная математика и информатика:

— 55 бюджетных мест.

— 15 внебюджетных мест.

Стоит обучение 109 304 рублей в год.

Юридический факультет:

— 27 бесплатно.

— 140 платно.

Обучение — 115 655 рублей.

Реклама и связи с общественностью:

— 40 платно.

Стоит обучение 122 632 рубля.

Зарубежная и прикладная филология:

— 10 бесплатно.

— 20 платно.

Обучение — 109 304 рубля.

Туризм:

— 25 бесплатных мест.

— 40 платных мест.

Стоит обучение 109 304 рубля в год.

Остальные направления стоят в районе 109–122 тысячи рублей в год.

Сайт ЯрГу.

3. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Вуз набирает студентов на девять факультетов.

Дефектология:

— 30 бюджетных мест.

— 25 платных.

Стоимость — 109 352 рубля в год.

Дошкольное образование:

— 24 бюджетных места.

— 5 платных мест.

Стоимость — 109 352 рубля в год.

Факультет иностранных языков:

—10 бесплатных мест.

— 5 платных мест.

Стоимость обучения — 109 352 рубля в год (китайский язык — 122 685 рублей в год).

Английский язык:

— 20 бюджетных мест.

— 25 платных.

Стоимость — 109 352 рубля.

Психология:

— 20 бюджетных мест.

— 5 платных.

Стоимость — 109 352 рубля.

Социология:

— 13 бюджетных.

— 5 платных.

Стоимость обучения: 109 352 рубля в год.

Учителя истории и географии:

—15 бюджетных мест.

—10 платных.

Стоимость — 109 352 рубля в год.

Экономика и управление:

— 6 бесплатно.

— 15 платных мест.

Стоимость — 109 352 рубля в год.

У математиков, физиков, информатиков и биологов условия одинаковые:

— 11 бюджетных мест.

— 5 платных мест.

Стоимость — 109 352 рубля в год.

Туризм:

— 28 бесплатно.

— 2 платно.

Стоимость обучения: 122 685 рублей в год.

Реклама:

— 20 платных мест.

Стоимость — 122 685 рублей в год.

Журналистика:

— 25 платных мест.

Стоимость — 122 685 рублей в год.

Менеджмент:

— 15 платных мест.

Стоимость — 109 352 рубля в год.

Сайт ЯГПУ

4. ЯГТУ

Химико-технологический факультет:

— от 9 до 97 бюджетных мест.

— от 2 до 6 платных мест.

Обучение стоит 122 685 рублей за год.

Машиностроительный факультет:

— 80 бесплатно.

— 25 платно.

Стоимость — 122 685 рублей.

Экономика:

— 75 платных мест.

Стоимость — 129 тысяч рублей за год.

Менеджмент:

— 75 платных мест.

Стоимость — 109 352 рубля за год.

Сайт ЯГТУ

5. ЯГСХА

На все платные специальности одна цена — 96 тысяч рублей за год.

Предпринимательство в сфере сельского хозяйства:

— 30 бесплатных мест.

— платных нет.

Агрономия:

— 18 бесплатно.

— платных нет.

Ветеринария и зоотехния:

— 55 бесплатно.

— платных нет.

Сайт ЯГСХА.

6.Театральный институт

Театроведение:

— 3 бюджетных мест.

— 5 внебюджетных мест.

Стоимость — 178 тысяч рублей в год.

Актерское искусство:

— 30 бюджетных.

— 26 внебюджетных.

Стоимость — 178 тысяч рублей в год.

Сайт театрального института

7. Ярославский филиал МУБиНТ

ВУЗ предлагает студентам на выбор 11 направлений бакалавриата за 69 тысяч рублей в год. Бюджетных мест в учебном заведении нет.

Сайт МУБиНТ.

8. Ярославский филиал МФЮА

Образование в академии платное. Цены на бакалавриате и специалитете либо 110 тысяч, либо 123 тысячи рублей в год. Но можно получить скидку: это зависит от результатов ЕГЭ. Максимум можно скинуть цену до 44 тысяч рублей в год.

Сайт МФЮА.