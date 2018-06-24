Куда пойти учиться: список ярославских вузов с бесплатными местами
Ну всё, ЕГЭ прошёл, теперь можно выбирать вуз для поступления. В Ярославле сразу несколько высших учебных заведений, причем много вариантов с бесплатным обучением. Мы составили список, где и сколько есть бюджетных мест, и выяснили, сколько стоит платное образование.
1. Медакадемия
На лечебное дело открыто 215 мест:
— 22 места по квоте (бесплатно).
— 150 — по целевому направлению (бесплатно).
— 145 — платные.
Цена обучения на кафедре обойдется в 145 тысяч рублей за год.
Педиатрами могут стать 100 человек:
—10 по квоте.
— 62 по целевому.
— 35 платных.
Цена обучения — 135 600 рублей в год.
На стоматологии всего лишь 20 мест:
—10 бесплатных мест.
Обучение составляет 158 тысяч в год.
На фармацевта может выучиться 60 человек:
— 30 бесплатных.
— 30 платных.
Сайт медакадемии
2. ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Университет набирает студентов на десять факультетов.
Самым популярным оказался факультет биологии и химии.
На биологию открыт самый большой набор:
— 59 бесплатных мест.
— 25 платных.
Цена обучения — 122 632 рублей в год.
На химиков тоже большой спрос:
— 36 бесплатных мест.
— 15 платных мест.
Стоит обучение 122 632 рублей в год.
Открыт большой набор и на математиков:
Прикладная математика и информатика:
— 55 бюджетных мест.
— 15 внебюджетных мест.
Стоит обучение 109 304 рублей в год.
Юридический факультет:
— 27 бесплатно.
— 140 платно.
Обучение — 115 655 рублей.
Реклама и связи с общественностью:
— 40 платно.
Стоит обучение 122 632 рубля.
Зарубежная и прикладная филология:
— 10 бесплатно.
— 20 платно.
Обучение — 109 304 рубля.
Туризм:
— 25 бесплатных мест.
— 40 платных мест.
Стоит обучение 109 304 рубля в год.
Остальные направления стоят в районе 109–122 тысячи рублей в год.
Сайт ЯрГу.
3. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Вуз набирает студентов на девять факультетов.
Дефектология:
— 30 бюджетных мест.
— 25 платных.
Стоимость — 109 352 рубля в год.
Дошкольное образование:
— 24 бюджетных места.
— 5 платных мест.
Стоимость — 109 352 рубля в год.
Факультет иностранных языков:
—10 бесплатных мест.
— 5 платных мест.
Стоимость обучения — 109 352 рубля в год (китайский язык — 122 685 рублей в год).
Английский язык:
— 20 бюджетных мест.
— 25 платных.
Стоимость — 109 352 рубля.
Психология:
— 20 бюджетных мест.
— 5 платных.
Стоимость — 109 352 рубля.
Социология:
— 13 бюджетных.
— 5 платных.
Стоимость обучения: 109 352 рубля в год.
Учителя истории и географии:
—15 бюджетных мест.
—10 платных.
Стоимость — 109 352 рубля в год.
Экономика и управление:
— 6 бесплатно.
— 15 платных мест.
Стоимость — 109 352 рубля в год.
У математиков, физиков, информатиков и биологов условия одинаковые:
— 11 бюджетных мест.
— 5 платных мест.
Стоимость — 109 352 рубля в год.
Туризм:
— 28 бесплатно.
— 2 платно.
Стоимость обучения: 122 685 рублей в год.
Реклама:
— 20 платных мест.
Стоимость — 122 685 рублей в год.
Журналистика:
— 25 платных мест.
Стоимость — 122 685 рублей в год.
Менеджмент:
— 15 платных мест.
Стоимость — 109 352 рубля в год.
Сайт ЯГПУ
4. ЯГТУ
Химико-технологический факультет:
— от 9 до 97 бюджетных мест.
— от 2 до 6 платных мест.
Обучение стоит 122 685 рублей за год.
Машиностроительный факультет:
— 80 бесплатно.
— 25 платно.
Стоимость — 122 685 рублей.
Экономика:
— 75 платных мест.
Стоимость — 129 тысяч рублей за год.
Менеджмент:
— 75 платных мест.
Стоимость — 109 352 рубля за год.
Сайт ЯГТУ
5. ЯГСХА
На все платные специальности одна цена — 96 тысяч рублей за год.
Предпринимательство в сфере сельского хозяйства:
— 30 бесплатных мест.
— платных нет.
Агрономия:
— 18 бесплатно.
— платных нет.
Ветеринария и зоотехния:
— 55 бесплатно.
— платных нет.
Сайт ЯГСХА.
6.Театральный институт
Театроведение:
— 3 бюджетных мест.
— 5 внебюджетных мест.
Стоимость — 178 тысяч рублей в год.
Актерское искусство:
— 30 бюджетных.
— 26 внебюджетных.
Стоимость — 178 тысяч рублей в год.
Сайт театрального института
7. Ярославский филиал МУБиНТ
ВУЗ предлагает студентам на выбор 11 направлений бакалавриата за 69 тысяч рублей в год. Бюджетных мест в учебном заведении нет.
Сайт МУБиНТ.
8. Ярославский филиал МФЮА
Образование в академии платное. Цены на бакалавриате и специалитете либо 110 тысяч, либо 123 тысячи рублей в год. Но можно получить скидку: это зависит от результатов ЕГЭ. Максимум можно скинуть цену до 44 тысяч рублей в год.
Сайт МФЮА.