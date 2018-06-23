Владимир Жириновский пойдёт первым номером в Ленинском районе Ярославля

Решение выдвинуть в Ярославскую областную думу лидера ЛДПР сегодня приняли на партийной конференции.



— Владимир Жириновский пойдёт первым номером в Ленинском районе Ярославля, — рассказал депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов.



Не стоит рассчитывать, что в случае победы на выборах федеральный политик переедет в Ярославль. Кстати, не приехал лидер либерал-демократов и на конференцию. Как объяснил Андрей Потапов, Владимира Жириновского выдвинули для усиления партии в регионе.



— Так происходит по всей стране, — рассказал депутат. — Чтобы понимать, что мы все вместе, единая партия.



Тем временем сторонники лидера областного отделения КПРФ переживают, сможет ли их лидер баллотироваться. Александр Воробьев проиграл уже два суда, получив наказания за организацию протестных акций.

