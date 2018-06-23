На город могут обрушиться сильные грозы

Сегодня Ярославль может накрыть торнадо. Такой прогноз сделали метеорологи-любители.



— 23 июня в части Ярославской области есть незначительный риск возникновения сильных гроз, может выпасть крупный град до 3–6 сантиметров, сильный ветер до 18–25 метров в секунду, вероятно возникновение торнадо, — такой прогноз выдали в группе «Метеодневник» в соцсети «ВКонтакте».

А специалисты центра «Фобос» утверждают, что всю ближайшую неделю Ярославль ждёт летняя и жаркая погода.



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