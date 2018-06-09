|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле 17-летний подросток с разбега выпрыгнул с балкона
9 июня 2018 09:34
8 713 6
17-летний подросток с разбега выпрыгнул с балкона на пятом этаже.
7 июня вечером мальчик находился дома в Дзержинском районе вместе с сестрой. Известно, что подросток страдает аутизмом. Но семья у него хорошая, за мальчиком всегда присматривали и ухаживали. В тот вечер сестра вышла на балкон и не закрыла за собой дверь. Внезапно её брат с разбега спрыгнул вниз.
— Мальчик с множественными травмами и переломами доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Недавно в Ярославле произошёл похожий случай: 13-летний подросток выпрыгнул из окна.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров