В Ярославле 17-летний подросток с разбега выпрыгнул с балкона

Мальчик в больнице

17-летний подросток с разбега выпрыгнул с балкона на пятом этаже.

7 июня вечером мальчик находился дома в Дзержинском районе вместе с сестрой. Известно, что подросток страдает аутизмом. Но семья у него хорошая, за мальчиком всегда присматривали и ухаживали. В тот вечер сестра вышла на балкон и не закрыла за собой дверь. Внезапно её брат с разбега спрыгнул вниз.

— Мальчик с множественными травмами и переломами доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Недавно в Ярославле произошёл похожий случай: 13-летний подросток выпрыгнул из окна.