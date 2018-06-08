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Эксклюзив
Ярославцы оставили таксистам на чай 40 тысяч рублей
8 июня 2018 16:30
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За два месяца ярославцы оставили таксистам 42 640 рублей чаевых. Такую сумму насчитали в сервисе службы заказа такси.
— Это почти в 10 раз больше, чем среднее значение в других городах России, — рассказали о щедрости ярославцев в такси «Максим».
Причём чаще оставляют на чай те пассажиры, которые заказывают машину с приложения на Android. Реже, но больше суммы чаевых оставляют пользователи приложения на IPhone. Так, средний чек чаевых пользователей IOS — это 30–100 рублей, а владельцев Android — 10–20 рублей.
Сегодня председатель общественной палаты Ярославской области рассказал, что ярославцы не любят благотворительность.
Фото: Александра Савельева
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