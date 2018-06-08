|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле начнётся суд над отчимом, до смерти избившим двухлетнюю малышку
8 июня 2018 12:02
1 469 0
В Ярославле скоро начнётся суд над отчимом, от рук которого погибла двухлетняя девочка. Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в следующую инстанцию.
Обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя поселка Борисоглебский утвердили в управлении СКР по Ярославской области. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.
— Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2018 года обвиняемый, находясь по месту жительства, в квартире одного из домов поселка Борисоглебский, избил двухлетнюю дочь своей сожительницы. Девочка скончалась в больнице. Установлено, что злоумышленник начал сожительствовать с матерью потерпевшей с ноября 2017 года. С этого же времени он неоднократно, не менее 14 раз, избивал девочку ремнем и руками, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Также продолжается расследование уголовного дела в отношении матери девочки. Как установило следствие, женщина знала и видела отношение отчима к ребёнку, но не реагировала на происходящее. Ранее ярославские общественники написали письмо на имя председателя СКР Александра Бастрыкина с требованием привлечь к ответственности мать погибшей малышки.
Следователям мужчина заявил, что таким образом он воспитывал девочку.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров