В Ярославле начнётся суд над отчимом, до смерти избившим двухлетнюю малышку

Продолжается расследование уголовного дела в отношении матери девочки

В Ярославле скоро начнётся суд над отчимом, от рук которого погибла двухлетняя девочка. Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в следующую инстанцию.

Обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя поселка Борисоглебский утвердили в управлении СКР по Ярославской области. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. По этой статье ему грозит до 15 лет заключения.

— Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2018 года обвиняемый, находясь по месту жительства, в квартире одного из домов поселка Борисоглебский, избил двухлетнюю дочь своей сожительницы. Девочка скончалась в больнице. Установлено, что злоумышленник начал сожительствовать с матерью потерпевшей с ноября 2017 года. С этого же времени он неоднократно, не менее 14 раз, избивал девочку ремнем и руками, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Также продолжается расследование уголовного дела в отношении матери девочки. Как установило следствие, женщина знала и видела отношение отчима к ребёнку, но не реагировала на происходящее. Ранее ярославские общественники написали письмо на имя председателя СКР Александра Бастрыкина с требованием привлечь к ответственности мать погибшей малышки.

Следователям мужчина заявил, что таким образом он воспитывал девочку.