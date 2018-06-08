Россия на Дне океана: представляем, как большая вода превращает наши города в курорт

Сегодня в мире отмечается День океанов — праздник, придуманный в ООН в защиту стабильной экологии морских глубин. Океаны покрывают три четверти Земли, а крупные города России омывают реки, путь которых оканчивается в трех океанах: Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом.

Мы представили, как смотрелись бы достопримечательности городов, входящих в Сеть городских порталов, если бы речные набережные стали океанскими — с золотым песком и морским ветром. Помечтайте и вы вместе с нами!

Если бы вместо Волги был океан, Волгограду пришлось бы вновь поменять название

Знак «Осторожно, акулы» на набережной Екатеринбурга уже есть. Осталось подвезти океан

Если бы в Омске был океан, то крыша музыкального театра вполне сгодилась бы в качестве водной горки

Нижний Новгород. Океан подходит для обороны крепости не хуже, чем ров с крокодилами

В Челябинске запросто могли бы соседствовать автовокзал и порт

Интересно, какими были бы арт-объекты в Перми, если бы она была окружена океаном?

Новосибирск: в оперный театр вплавь? Легко!

А так выглядела бы Тюмень

Ростов-на-Океане. Как вам такой вариант нейминга?

Салават Юлаев на берегу океана в Уфе смотрится не хуже Христа-искупителя в Рио

Волга настолько велика, что если ее заменить океаном, в Самаре и не заметят

Авторы иллюстраций: Полина Авдошина и Евгения Бикунова.