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Россия на Дне океана: представляем, как большая вода превращает наши города в курорт
8 июня 2018 08:41
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Сегодня в мире отмечается День океанов — праздник, придуманный в ООН в защиту стабильной экологии морских глубин. Океаны покрывают три четверти Земли, а крупные города России омывают реки, путь которых оканчивается в трех океанах: Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом.
Мы представили, как смотрелись бы достопримечательности городов, входящих в Сеть городских порталов, если бы речные набережные стали океанскими — с золотым песком и морским ветром. Помечтайте и вы вместе с нами!
Авторы иллюстраций: Полина Авдошина и Евгения Бикунова.
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