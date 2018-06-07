Одним цветом с маршруткой: по Ярославлю пустят троллейбусы без ступенек

Новые троллейбусы пустят по 6-му маршруту

В субботу по Ярославлю поедут новые красные троллейбусы, которые для города собрали на вологодском заводе. Их будет всего две штуки, и они поедут по возобновлённому маршруту №6 от площади Богоявления до вокзала Ярославль-Главный.

В новые троллейбусы будет удобно заезжать инвалидам и людям с детскими колясками

— Это современные машины нового поколения с автономным ходом и низким уровнем пола по всей длине салона, — рассказали в мэрии Ярославля. — Сами троллейбусы красного цвета, как обновлённые маршрутки.

Троллейбусы для Ярославля собрали в Вологде



В эти троллейбусы будет удобно заезжать инвалидам и родителям с детскими колясками.

Новые машины уже прошли обкатку



— У этих троллейбусов нет ступенек, а пол находится на уровне тротуара, — объяснили в «Яргорэлектротрансе». — А на окна с широким обзором нанесена защита от ультрафиолета.

На окнах — специальная защита от ультрафиолета



А ещё в этих троллейбусах есть USB-порты для зарядки телефонов и других гаджетов, а также роутеры, раздающие бесплатный Wi-Fi. Недано мы уже рассказывали, как в этих троллейбусах можно будет подключиться к беспроводному интернету.