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В Ярославской области мать четырёх детей изнасиловала подругу

7 июня 2018 12:10
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дети, преступление, насилие, мать, Ярославль

В Угличе вынесли приговор супругам, которые изнасиловали свою подругу.

В августе 2017 года трое друзей отмечали встречу в квартире, принадлежавшей паре насильников. В какой-то момент безумная идея пришла в голову 27-летней хозяйке квартиры. Она избила свою 29-летнюю знакомую, после чего вместе с мужем изнасиловала её. Потерпевшая женщина в тот момент была беременна. Срок был совсем небольшой, но из-за увечий, которые ей причинили мужчина и женщина, у неё случился выкидыш.

— Находясь на испытательном сроке по данному преступлению, в ноябре 2017 года женщина порезала своего мужа. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Её мужу назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Известно, что у пары есть четверо несовершеннолетних детей. Возможно, именно это смягчило в конечном итоге приговор суда.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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