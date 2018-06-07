В Ярославской области мать четырёх детей изнасиловала подругу

Насильников оставили на свободе

В Угличе вынесли приговор супругам, которые изнасиловали свою подругу.

В августе 2017 года трое друзей отмечали встречу в квартире, принадлежавшей паре насильников. В какой-то момент безумная идея пришла в голову 27-летней хозяйке квартиры. Она избила свою 29-летнюю знакомую, после чего вместе с мужем изнасиловала её. Потерпевшая женщина в тот момент была беременна. Срок был совсем небольшой, но из-за увечий, которые ей причинили мужчина и женщина, у неё случился выкидыш.

— Находясь на испытательном сроке по данному преступлению, в ноябре 2017 года женщина порезала своего мужа. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Её мужу назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Известно, что у пары есть четверо несовершеннолетних детей. Возможно, именно это смягчило в конечном итоге приговор суда.