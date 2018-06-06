Для Ярославля в Вологде собирают новые троллейбусы: когда мы на них покатаемся

В Ярославль приедут два троллейбуса

В Ярославль приедут новые троллейбусы из Вологды. Уже сейчас их собирают на вологодском заводе. Мы спросили у директора «Яргорэлеткротранса» Ильхама Худиева, когда ждать новый транспорт и в каком количестве.

— Буквально через пару дней к нам приедут два новых троллейбуса, — рассказал Ильхам Худиев.

Напомним, в Ярославль должны были привести трамваи из Москвы. Правда, не новые, а старые. Но до нас они так и не доехали.