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Для Ярославля в Вологде собирают новые троллейбусы: когда мы на них покатаемся
6 июня 2018 15:24
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В Ярославль приедут новые троллейбусы из Вологды. Уже сейчас их собирают на вологодском заводе. Мы спросили у директора «Яргорэлеткротранса» Ильхама Худиева, когда ждать новый транспорт и в каком количестве.
— Буквально через пару дней к нам приедут два новых троллейбуса, — рассказал Ильхам Худиев.
Напомним, в Ярославль должны были привести трамваи из Москвы. Правда, не новые, а старые. Но до нас они так и не доехали.
Фото: Ильхам Худиев/Vk.com
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