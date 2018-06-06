Госдума предложила штрафовать за опасные эскалаторы после ЧП в торговом центре Ярославля

Поводом к принятию штрафов стал случай в ярославском торговом центре

Депутат Государственной думы Александр Грибов предложил внести поправки в закон, по которому будут наказывать ответственных за нарушение правил эксплуатации лифтов, эскалаторов и подъёмных платформ для инвалидов.

Поводом к этому стал случай, когда шестилетней девочке эскалатором зажевало ногу в торговом центре «Аура» в Ярославле.

— Многие помнят случай, когда у девочки в крупном торговом центре нога попала в механизм эскалатора. Резонанс был очень широкий. Много вопросов возникло: почему не сработала автоматическая остановка, почему у ступеней зазор больше норматива. Ребёнок серьёзно пострадал, девочке пришлось делать операцию, — рассказал Александр Грибов. — Таких случаев по стране — масса. Сбои происходят и при эксплуатации лифтов, многие из которых далеко не новые. Только при этом обязанность следить за оборудованием с ответственных лиц никто не снимал.

По словам Александра Грибова, контролирует эксплуатацию лифтов и эскалаторов Ростехнадзор, вот только воздействовать в случае нарушений правил он никак не мог.

Госдума приняла поправки, теперь за нарушение правил эксплуатации оборудования ответственных смогут штрафовать.

— Для граждан сумма штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 350 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, — рассказал Александр Грибов.

Тем временем бабушка пострадавшей в ярославском торговом центре девочки обратилась к президенту России. Татьяна Вегера спросила, когда проведут комплексное обследование всех торговых центров.