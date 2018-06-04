На Добрынинском мосту автомобиль BMW влетел в учебную машину: водитель был пьян

Багажник вмяло в салон авто

Сегодня вечером около 19 часов на Добрынинском мосту произошло серьёзное ДТП. Автомобиль BMW на большой скорости влетел в учебную машину, за рулём которой сидел ученик.

От удара учебный автомобиль выкинуло на встречную полосу, багажник буквально вмяло в салон машины.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

— Водитель BMW не трезв, — рассказали в Госавтоинспекции. — В аварии пострадали два человека. Из учебной машины ученика и инструктора увезли в больницу.

Еще один любитель быстрой езды вчера устроил аварию в Карабихе. «Рено-Логан» смял сразу три машины.