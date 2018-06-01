×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

В Ярославской области лошадь убила копытом своего хозяина

1 июня 2018 12:50
2 207 0
Ярославль, конь, лошадь

59-летнего мужчину убила копытом собственная лошадь. Несчастный случай произошёл 31 мая вечером во дворе одного из домов по улице Ромашковой деревни Щелково Любимского района. Мужчина вместе со своим братом держал небольшое хозяйство: кур, овец, коз и лошадей.

По всей вероятности, мужчина слишком близко подошёл к лошади сзади, она испугалась и ударила копытом в грудь своего хозяина.

— Мужчина умер от остановки сердца. По факту обнаружения тела проводится проверка. В правоохранительные органы обратился брат погибшего мужчины, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

В начале мая в Ярославской области произошёл ещё один несчастный случай: мужчина умер от удара током, зацепившись удочкой за провода.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Елена Вахрушева
Продажа авто, мото
Далее: Пощады не будет: губернатор отказался помиловать экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова

Новое на сайте
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе
Няня для дома: ярославцам представили умную систему

Няня для дома: ярославцам представили умную систему
Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей
В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

Фильм недели
вчера
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (6): Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,05 62,31
EUR 72,68 72,96
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 01.06
USD 62,02 -0,57
EUR 72,58 0,06
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.