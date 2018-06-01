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В Ярославской области лошадь убила копытом своего хозяина
1 июня 2018 12:50
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59-летнего мужчину убила копытом собственная лошадь. Несчастный случай произошёл 31 мая вечером во дворе одного из домов по улице Ромашковой деревни Щелково Любимского района. Мужчина вместе со своим братом держал небольшое хозяйство: кур, овец, коз и лошадей.
По всей вероятности, мужчина слишком близко подошёл к лошади сзади, она испугалась и ударила копытом в грудь своего хозяина.
— Мужчина умер от остановки сердца. По факту обнаружения тела проводится проверка. В правоохранительные органы обратился брат погибшего мужчины, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
В начале мая в Ярославской области произошёл ещё один несчастный случай: мужчина умер от удара током, зацепившись удочкой за провода.
Фото: Елена Вахрушева
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