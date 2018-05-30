Снова москвич: кресло директора департамента охраны памятников занял новый чиновник

Александр Филяев

Сегодня на заседании в правительстве Ярославской области представили нового чиновника. Москвича Александра Филяева назначили директором областного департамента охраны объектов культурного наследия.

Он займёт кресло Дмитрия Турбина, который вчера работал последний день.

— Александр Филяев занимал руководящие должности в департаментах градостроительной политики и культурного наследия города Москвы, работал директором в проектных и строительных компаниях, — представил чиновника губернатор Дмитрий Миронов.

Александр Филяев окончил художественно-промышленный университет имени Строганова. С 2004 по 2006 год работал начальником управления координации и контроля за реализацией инвестиционных проектов департамента градостроительной политики, развития и реконструкции Москвы. С 2006 по 2011 год был заместителем председателя комитета департамента культурного наследия Москвы. А с 2011 по 2017 год работал на руководящих должностях в разных проектно-строительных и реставрационных компаниях.

Департамент, который возглавит приезжий чиновник, отвечает за сохранность объектов культурного наследия, домов-памятников. Ведёт реестр всех церквей и зданий, имеющих историческую и архитектурную ценность. Нередко департамент участвует в обсуждениях строек в зоне ЮНЕСКО, определяя, насколько возможно вмешиваться в исторический облик Ярославля.

С приходом к власти в Ярославской области нового губернатора практически все руководящие посты стали занимать приезжие чиновники. Даже пресс-секретарь губернатора — девушка из столицы.