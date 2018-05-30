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Снова москвич: кресло директора департамента охраны памятников занял новый чиновник
30 мая 2018 14:35
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Сегодня на заседании в правительстве Ярославской области представили нового чиновника. Москвича Александра Филяева назначили директором областного департамента охраны объектов культурного наследия.
Он займёт кресло Дмитрия Турбина, который вчера работал последний день.
— Александр Филяев занимал руководящие должности в департаментах градостроительной политики и культурного наследия города Москвы, работал директором в проектных и строительных компаниях, — представил чиновника губернатор Дмитрий Миронов.
Александр Филяев окончил художественно-промышленный университет имени Строганова. С 2004 по 2006 год работал начальником управления координации и контроля за реализацией инвестиционных проектов департамента градостроительной политики, развития и реконструкции Москвы. С 2006 по 2011 год был заместителем председателя комитета департамента культурного наследия Москвы. А с 2011 по 2017 год работал на руководящих должностях в разных проектно-строительных и реставрационных компаниях.
Департамент, который возглавит приезжий чиновник, отвечает за сохранность объектов культурного наследия, домов-памятников. Ведёт реестр всех церквей и зданий, имеющих историческую и архитектурную ценность. Нередко департамент участвует в обсуждениях строек в зоне ЮНЕСКО, определяя, насколько возможно вмешиваться в исторический облик Ярославля.
С приходом к власти в Ярославской области нового губернатора практически все руководящие посты стали занимать приезжие чиновники. Даже пресс-секретарь губернатора — девушка из столицы.
Фото: Правительство ЯО
Далее: Единственный мужчина в Ярославле, заведующий детским садом: «Родители не хотели вести ко мне детей»
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