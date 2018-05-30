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Город

Без отпуска и без денег: ярославцам не будут возвращать пропавшие билеты на курорты

30 мая 2018 09:55
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Сочи, отдых, Анапа, отпуск, Туношна, Ярославль, туризм, Саратовские авиалинии, аваиция, Сиферополь

Компания «Саратовские авиалинии» официально объявила об отмене всех своих рейсов с сегодняшнего дня.

— Росавиация ввела ограничение срока действия нашего сертификата до 30 мая, — объяснили в авиакомпании. — Более никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в наш адрес не поступало.

Это значит, что самолёты на курорты из аэропорта Ярославль тоже не полетят, так как рейсы эти должны были выполнять как раз «Саратовские авиалинии».

— Пассажиры, чьи рейсы были отменены, сейчас сдают билеты по месту приобретения, — объяснили в московском агентстве по продаже билетов «Саратовских авиалиний» «Домодедово».

Но ярославцы вернуть билеты и получить за них деньги не могут.

— Делать это нам запретили «Саратовские авиалинии», поэтому возврат мы не осуществляем, — объяснили в аэропорту Ярославль. — Сейчас они молчат.

И молчат они для всех. Телефоны всех служб авиакомпании не отвечают. Поэтому когда и как люди всё же смогут обменять пропавшие билеты на деньги, непонятно.

— Я написала в авиакомпанию письмо по электронной почте, но ответа так и не получила, — рассказала турист из Ярославля Юлия Фёдорова.

Этим летом из Туношны не полетят самолёты в Сочи, Симферополь, Анапу, Анталию и Даламан. Мы уже рассказывали о причинах отмены рейсов на курорты.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Анна Ёлкина
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