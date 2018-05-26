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В центре Ярославля бесплатно раздают книги
26 мая 2018 12:50
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Сегодня в центре Ярославля на Первомайском бульваре можно бесплатно взять книгу. Любую и сколько угодно. Акцию устроили городские библиотеки.
— Все эти книги принесли нам читатели, им они не нужны, а мы с помощью такой акции пытаемся привлечь людей к чтению, — говорят организаторы акции.
На столах — книги в старых крепких обложках. Есть русская и зарубежная классика, детективы и романы.
Здесь же вас прямо на месте запишут в библиотеку, которая ближе к вашему дому.
Где сегодня происходит всё самое интересное, а куда идти не стоит, смотрите в нашей трансляции.
Фото: Ольга Прохорова
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