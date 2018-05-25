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Ярославские общественники требуют наказать мать девочки, которую до смерти избил отчим
25 мая 2018 19:24
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Общественники требуют привлечь к ответственности мать двухлетней девочки, которую до смерти избил отчим.
Жуткая история произошла в начале этого года. Мать оставила дочку вместе со своим новым мужем. Мужчина так сильно избил ребёнка, что он впал в кому, а 16 апреля умер. Позже отчим уверял, что таким способом воспитывал девочку. Общественники считают, что мать девочки также виновна в этом преступлении.
— Мы написали письмо на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой обратить внимание на эту ситуацию. 29 мая в 15:00 в Борисоглебске состоится встреча общественников с заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. Мы хотим привлечь к ответу мать девочки, органы опеки, а также привлечь пристальное внимание к проблеме насилия над детьми в семьях, — рассказала общественница Юлия Гаврилова.
Организаторы встречи просят прийти всех, кто знал семью, где издевались над маленькой девочкой. Каждое свидетельское показание будет очень важным. Своё участие нужно подтвердить по телефону: 8 (4852) 42-05-07 или написать на электронную почту по адресу: Написать письмо.
Кстати, по нашей информации, мать погибшей девочки снова беременна.
Фото: Первый канал
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