Ярославские общественники требуют наказать мать девочки, которую до смерти избил отчим

Мать знала об издевательствах над дочкой

Общественники требуют привлечь к ответственности мать двухлетней девочки, которую до смерти избил отчим.

Жуткая история произошла в начале этого года. Мать оставила дочку вместе со своим новым мужем. Мужчина так сильно избил ребёнка, что он впал в кому, а 16 апреля умер. Позже отчим уверял, что таким способом воспитывал девочку. Общественники считают, что мать девочки также виновна в этом преступлении.

— Мы написали письмо на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой обратить внимание на эту ситуацию. 29 мая в 15:00 в Борисоглебске состоится встреча общественников с заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. Мы хотим привлечь к ответу мать девочки, органы опеки, а также привлечь пристальное внимание к проблеме насилия над детьми в семьях, — рассказала общественница Юлия Гаврилова.

Организаторы встречи просят прийти всех, кто знал семью, где издевались над маленькой девочкой. Каждое свидетельское показание будет очень важным. Своё участие нужно подтвердить по телефону: 8 (4852) 42-05-07 или написать на электронную почту по адресу: Написать письмо .

Кстати, по нашей информации, мать погибшей девочки снова беременна.