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В Ярославле создадут центр, где смогут выявлять рак на ранней стадии
24 мая 2018 13:28
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Сегодня на Петербургском экономическом форуме правительство Ярославской области подписало соглашение с компанией «ПЭТ-Технолоджи» о создании в Ярославле центра позитронно-эмиссионной томографии. Центр хотят построить на базе областной больницы.
Что это даст ярославцам: благодаря исследованиям на аппаратуре этого центра врачи смогут выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.
— Не секрет, что ситуация с онкологическими заболеваниями в Ярославском регионе очень тревожная, — отметил Дмитрий Миронов. — При поддержке президента Владимира Путина в этом году мы приступаем к строительству хирургического корпуса областной онкологической больницы, введение которого позволит повысить качество медицинской помощи. Взаимодействие с «ПЭТ-Технолоджи» также будет способствовать решению этой задачи
Специальный аппарат дает возможность проводить до 10 тысяч исследований в год. Нагрузка на него позволит обследовать пациентов из других регионов.
Планируется, что центр заработает уже в этом году. Обследование будет бесплатным, по направлению врача.
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Фото: правительство Ярославской области
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