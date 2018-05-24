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Город

В Ярославле создадут центр, где смогут выявлять рак на ранней стадии

24 мая 2018 13:28
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онкология, рак, Ярославль

Сегодня на Петербургском экономическом форуме правительство Ярославской области подписало соглашение с компанией «ПЭТ-Технолоджи» о создании в Ярославле центра позитронно-эмиссионной томографии. Центр хотят построить на базе областной больницы.

Что это даст ярославцам: благодаря исследованиям на аппаратуре этого центра врачи смогут выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

— Не секрет, что ситуация с онкологическими заболеваниями в Ярославском регионе очень тревожная, — отметил Дмитрий Миронов. — При поддержке президента Владимира Путина в этом году мы приступаем к строительству хирургического корпуса областной онкологической больницы, введение которого позволит повысить качество медицинской помощи. Взаимодействие с «ПЭТ-Технолоджи» также будет способствовать решению этой задачи

Специальный аппарат дает возможность проводить до 10 тысяч исследований в год. Нагрузка на него позволит обследовать пациентов из других регионов.

Планируется, что центр заработает уже в этом году. Обследование будет бесплатным, по направлению врача.

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Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: правительство Ярославской области
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