День города в Ярославле: появилась полная программа

Советская площадь

13:00 «Все в гости к нам!!!», церемония открытия праздника «День города Ярославля»

14:00 «Ярославские фанфары», межрегиональный фестиваль духовых оркестров

15:30 «Радуга весны», концертная программа творческих коллективов из городов «Золотого кольца» России

17:00 Праздничный городской бал

19:00 «Кавертон», эстрадная программа с участием групп «Пистолеты», «Ярче»

22:00–23:00 «Звездная россыпь», концертная программа популярных артистов эстрады

Сквер на ул. Андропова

10:00–18:00 Городок «Золотого кольца»:

• ул. Центральная — туристский информационный центр, Почта и Паспортный стол «Золотого кольца»;

• ул. Детская — клуб «Золотое колечко». Анимационные программы, мастер-классы, творческие встречи с авторами детских книг, фокусы, экспонаты из музеев «Эйнштейна» и «Мой любимый мишка», розыгрыш билетов в музеи Ярославля. Выставка-продажа детских книг про Ярославль и «Золотое кольцо»;

• ул. Вкусная — Пряничный домик. Чай с пряниками, печеньем, зефиром и другими вкусностями «Золотого кольца»;

• ул. Ремесленников — Сувенирный магазин, гончарная и кузнечная мастерские, мастер-классы по изготовлению сувенира своими руками;

Молодежная площадь — концертные программы молодежных коллективов.

Ул. Кирова от ул. Андропова до пл. Советской

В течение дня Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел

Ул. Кирова от ул. Андропова до Депутатского переулка

В течение дня

16:00–21:00 Летние кафе

Бармен-шоу

Пл. Юности — ул. Свободы — ул. Трефолева — ул. Советская — пл. Советская

13:00–13:50 Марш-парад духовых оркестров — участников межрегионального фестиваля «Ярославские фанфары»

Первомайский бульвар



12:00–21:00

14:30 «Ярославские традиции»:

• концертно-игровые программы, мастер-классы по народному танцу, по изготовлению куклы-«куватки», по росписи глиняной игрушки. Выступления клубов исторической реконструкции. Игровые зоны, литературные площадки. Программа «День невест». Концерт группы «Буржуа-Бэнд»;

• шоу русских богатырей театра каскадеров «ЯрФильм»

В районе ресторанов «Сквер» и «Мамука»

В течение дня Открытая кухня блюд из фермерских продуктов

Волжская набережная

12:00–16:00 «Ритмы современного города»

«Город сокровищ», квест-игра

Речной вокзал

11:00 «Мы рисуем на машине», фестиваль юных художников

15:00 Турнир сильнейших спортсменов России по силовому экстриму

Волжская набережная у памятника Н.А. Некрасову

12:00–17:00 «Поэтический театр над Волгой», праздник поэзии к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова с участием ярославских и московских поэтов, бардов

17:00–18:00 «Мы любим буги-вуги!», танцевальная программа молодежного движения «Буги-вуги Ярославль»

Волжская набережная у художественного музея

14:00–18:00 «Игры нашего двора», развлекательная программа

Волжская набережная у департамента образования

12:00–14:00 Концертная программа творческих коллективов учреждений дополнительного образования

Волжская набережная у музея истории города Ярославля

13:00–19:00 • «Караоке-Клуб», музыкально-развлекательная программа с участием учащихся и преподавателей детской школы искусств им. Дмитрия Когана (г. Ярославль) и инструментального ансамбля из города-побратима Касселя (Германия);

• авторская выставка Михаила Семенова «Зеркало жизни – 2018» (фотостудия «АкваЛайт»)

Волжская набережная у Реставрационных мастерских

14:00–18:00 Концертная программа молодежных танцевальных коллективов города Ярославля

Стрелка, Нижний ярус

10:00–22:00



14:00–23:00 Уличный фестиваль городской еды «Стрелка»

«Территория», фестиваль живой музыки



open-air — фестиваль с участием групп «АНДЕМ» (Москва), «ХБС» (Вологда), «Империя» (Новый Некоуз)

Стрелка, Верхний ярус у памятника Троице

13:00–17:00 Мастер классы: глина, батик, роспись по дереву

Стадион «Спартаковец»

09:00

10:00 Спортивный праздник:

• первенство города Ярославля по уличному футболу среди детских команд;

• турнир по пауэрлифтингу на Кубок города Ярославля (жим лёжа)

12:00 показательные выступления военнослужащих, посвященные 100-летию Пограничных войск России

13:00 Кубок города Ярославля по армрестлингу

Кубок города Ярославля по гиревому спорту

Парк на Даманском острове

13:00–17:00



17:00



18:00-21:30 «Остров радостей». Семейные развлекательные программы, веселые эстафеты. Работают аттракционы, анимационные площадки. Программа «День в городе» Молодежного общественного объединения «Союз студентов Цирковое шоу Выступление молодежных кавер-групп под открытым небом

Которосльная набережная у часовни иконы Казанской Божьей Матери

12:30–15:00 «Казачий лад», областной открытый фестиваль казачьего творчества с участием ансамблей казачьей песни «Чарочка» и «Плетенька», фольклорной группы «Услада» (Ярославль), ансамбля «Казачий стан» (Костромская область), ансамбля старинной казачьей песни и импровизации «Казачий Спас» (г. Рыбинск). Почетный гость фестиваля — ансамбль казачьей песни из Донецка

15:00–18:00 «Голоса большого города», концертная программа с участием группы Grand Positiv и творческих коллективов Дворца культуры «Магистраль»

19.00-23.00 «ЯРые огни», V межрегиональный файер-фестиваль с участием мастеров огненного искусства из Владимира, Твери, Ярославля и республики Беларусь

Парк 1000-летия Ярославля

12:00–19:00 Молодежная площадка

Открытый фестиваль неформальных молодежных объединений «Экстрим-фест»: соревнования по ВМХ, велотриалу, скейтбордингу, паркуру, кик-скутеру (самокат), граффити

Площадь Юности

12:00–18:00 14:00 «Семейные отдыхалки»:

• фестиваль интерактивных программ и мастер-классов;

• концерт самых маленьких артистов «Шалунишки», фестиваль пластилиновых фигур «Живая планета» от завода «Луч», фестиваль тантамаресок, анимационная площадка для малышей «Понарошку». Интерактивная выставка мототехники. Химическое шоу от агентства «Есть идея!» Шоу мыльных пузырей

10:00–22:00



14:00 «Праздник сладостей»: мороженое, леденцы, сладости, лимонад

Открытие ресторанного дворика «УГЛИ»



Шоу Алексея Маркова — представителя школы современного барменского искусства (г. Москва). Он покажет для маленьких гостей и их родителей, как из обычных фруктов и овощей приготовить незабываемо вкусные, а главное — полезные коктейли и смузи

Территория у музея занимательных наук Эйнштейна, ул. Собинова, 47