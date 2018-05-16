Мэр, ты не прав: ларёчники отстояли право выбирать цвет плитки у киосков

Верховный суд России решил, что ярославские власти перегибают палку с требованиями к предпринимателям

Предприниматели из Ярославля решили, что мэр города был не прав, когда обязал всех перестраивать торговые павильоны по новым правилам. Но некоторые смирились с этим и вложили кучу денег, чтобы благоустроить свои точки и территорию вокруг них так, как повелели власти. А другие — подали судебный иск.

Местный суд встал на сторону мэрии и постановил, что действия ярославских властей законны. Тогда владельцы ларьков обратились в вышестоящую инстанцию — Верховный суд России.

— Часть решений была признана незаконной, — рассказал официальный представитель суда. — Это касается технологий и материалов киосков и ограждений рядом с ними, витрин в торговых точках и тротуарной плитки.

Другими словами, ларёчники могут сами решить, из какого материала должен быть сделан торговый объект и заборчик рядом, какого размера должна быть витрина, а также какого цвета должна быть плитка около киоска.

— Есть федеральный закон, который имеет большую силу, чем решения местных властей, — добавили в суде. — Местные власти имеют право регламентировать в целом внешний вид фасадов, но не настолько.

Власти же сдаваться не намерены. Мэр Ярославля — человек упорный, если он сказал, что должно быть так, значит, оно так быть и должно. Но что делать с решением Верховного суда, чиновники, вероятно, так и не решили — пресс-служба мэрии уже почти неделю не даёт никаких комментариев по этому вопросу.

В прошлом году мэр Ярославля Владимир Слепцов как с цепи сорвался и начал в городе менять всё, что под руку попадётся — маршрутки, остановки, тротуарную плитку, заборы, деревья... Добрался и до ларьков. Чиновники мэрии прозвали их ранее неведомой горожанам аббревиатурой НТО (нестационарный торговый объект. — Прим. авт.) и обязали предпринимателей делать их в едином стиле, а также благоустраивать территорию вокруг. Всё — по единому образцу.

Большую часть ларьков уже заменили на новые — красивые и с туалетами. Самый огромный поставили в Брагино. И в принципе менять их всё равно предпринимателям придётся. Но теперь, по всей видимости, требования станут чуть мягче.

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