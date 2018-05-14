|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Не сбавил скорость: появилось видео ДТП с участием мотоциклиста
14 мая 2018 12:19
1 204 3
В сети появилось видео ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла 3 мая в Брагино на перекрёстке улицы Труфанова и проспекта Дзержинского. После столкновения серьёзно пострадал мотоциклист: его отбросило на проезжую часть. Мужчину на скорой отвезли в больницу.
На записи камер «Ярнета» видно, что правила нарушает водитель легковушки, который выезжает с второстепенной дороги.
— Очень странное ДТП. У мотоциклиста был вагон места, чтобы отвернуть вправо, но он даже скорости не снизил, — считают ярославцы, которые посмотрели видеозапись.
Кстати, авария произошла вечером в час пик. Так что ярославцам, живущим в Брагино, пришлось постоять в пробке.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: "Ярнет"
Видео: SafeRegion/Youtube.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров