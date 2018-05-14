Не сбавил скорость: появилось видео ДТП с участием мотоциклиста

В ДТП пострадал мотоциклист

В сети появилось видео ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла 3 мая в Брагино на перекрёстке улицы Труфанова и проспекта Дзержинского. После столкновения серьёзно пострадал мотоциклист: его отбросило на проезжую часть. Мужчину на скорой отвезли в больницу.

На записи камер «Ярнета» видно, что правила нарушает водитель легковушки, который выезжает с второстепенной дороги.

— Очень странное ДТП. У мотоциклиста был вагон места, чтобы отвернуть вправо, но он даже скорости не снизил, — считают ярославцы, которые посмотрели видеозапись.

Кстати, авария произошла вечером в час пик. Так что ярославцам, живущим в Брагино, пришлось постоять в пробке.

По факту ДТП проводится проверка.