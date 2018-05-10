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«Должен ехать по обочине»: в Ярославской области к 9 Мая нарисовали «пьяную» разметку
10 мая 2018 12:35
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В интернете появилось видео весьма сомнительной разделительной полосы на дороге в Угличском районе Ярославской области. Запись появилась в группе «Подслушано в Угличе» в социальной сети «ВКонтакте».
— Такую разметку сделали на моей деревенской дороге к 9 Мая, — говорит автор видео. — И так — 7,5 километра. Судя по этой разметке, я должен ехать по обочине, а в некоторых местах вообще не знаю, где я должен был ехать.
Соблюдать правила дорожного движения при такой разметке просто нереально. Разделительная полоса виляет с одного конца проезжей части к другой. Под публикацией с этим видеороликом уже шутят люди.
— Разметка даже почти везде на дорогу попадает — мастер делал, — пишут пользователи социальной сети.
А сегодня утром в Ярославле автомобилисты попали в пробку на Московском проспекте из-за того, что дорожную разметку там рисовали в час пик.
Фото: Подслушано в Угличе/Vk.com
Видео: Подслушано | Углич/Vk.com
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