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«Должен ехать по обочине»: в Ярославской области к 9 Мая нарисовали «пьяную» разметку

10 мая 2018 12:35
877 0
дороги, авто, Углич

В интернете появилось видео весьма сомнительной разделительной полосы на дороге в Угличском районе Ярославской области. Запись появилась в группе «Подслушано в Угличе» в социальной сети «ВКонтакте».

— Такую разметку сделали на моей деревенской дороге к 9 Мая, — говорит автор видео. — И так — 7,5 километра. Судя по этой разметке, я должен ехать по обочине, а в некоторых местах вообще не знаю, где я должен был ехать.

Соблюдать правила дорожного движения при такой разметке просто нереально. Разделительная полоса виляет с одного конца проезжей части к другой. Под публикацией с этим видеороликом уже шутят люди.

 

— Разметка даже почти везде на дорогу попадает — мастер делал, — пишут пользователи социальной сети.

А сегодня утром в Ярославле автомобилисты попали в пробку на Московском проспекте из-за того, что дорожную разметку там рисовали в час пик.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Подслушано в Угличе/Vk.com
Видео: Подслушано | Углич/Vk.com
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