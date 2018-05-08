|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Танки в городе! Какие машины поедут завтра по Советской площади: фото
8 мая 2018 16:20
1 192 0
В центре Ярославля сегодня стоит тяжёлая техника. Здесь вовсю готовятся к завтрашнему параду Победы.
— Привезли машины из Ленрезерва, это такой подарок ярославцам на День Победы. Завтра эта техника проедет по площади, — рассказали одни из организаторов парада.
Здесь же на площади стоит настоящий танк и другая военная техника. Смотрите наш фоторепортаж:
Фото: Ольга Прохорова
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров