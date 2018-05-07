×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

В Ярославле геям запретили собираться в библиотеке

7 мая 2018 11:47
3 718 9
права человека, ЛГБТ, Ярославль

Вчера в Ярославле прошёл семинар о правах человека. Его собирались провести в областной библиотеке имени Некрасова на улице Свердлова представители местного ЛГБТ-сообщества, но сделать это им запретили. В программе семинара говорилось: «Это образовательно-просветительский семинар, на котором участникам предлагаются к пониманию и обсуждению несколько тезисов: что такое права человека, почему права человека — это не обо всем на свете, почему и зачем они появились».

— У нас была устная договорённость с человеком из библиотеки, который отвечает за предоставление помещений, — рассказал один из организаторов семинара и активист объединенной группы общественного наблюдения Роман Воротников. — Договорились за две недели. Но уже перед семинаром этот человек мне позвонил и отменил бронь.

Сотрудники библиотеки признались, что лично не имеют ничего против проведения этого семинара. А давать помещение им запретили сверху.

— У нас тут был такое! Директора вызывали в департамент культуры, — рассказали в отделе правовой информации библиотеки имени Некрасова. — Мы не в силах были ничего изменить, пришлось запрещать мероприятие.

Оказалось, что в департамент культуры обратился известный в Ярославле борец с сектами, которого возмутило, что в списке организаторов семинара числятся представители ЛГБТ-сообщества.

— Я не побрезговал зайти в интернет-сообщество местных лгбтшников, и увидел, что грядёт семинар, который устраивают прозападные организации, формально подвизающиеся в области правозащиты, — объяснил своё возмущение Евгений Мухтаров. — При этом само ЛГБТ-сообщество прямо отмечает: «Очень важное мероприятие от нас».

Сектоведа возмутило, что представители сексуальных меньшинств собираются проводить семинар в государственном учреждении, которое вовсю готовится к празднованию Дня Победы — даже плакаты на стены соответствующие повесили. Хотя представителей сексуальных меньшинств там было всего четверо. Остальные — просто люди, которым интересна тема семинара. Которая, к слову, совсем не о геях.

— Моя позиция простая. Хотят некие нелюбимые народом меньшинства поговорить о защите своих якобы нарушаемых прав — пожалуйста, им этого никто не запрещает, но не на государственных или муниципальных площадях, — считает Мухтаров.

Он рассказал о запланированном семинаре чиновникам департамента культуры.

— Ответственные лица поняли всё очень быстро и очень правильно, — остался доволен реакцией властей Евгений Мухтаров. — Поэтому никакого «семинара по правам человека» у местных гомосексуалистов с лесбиянками в государственной областной научной библиотеке имени Некрасова не состоялось. Им дали от ворот поворот.

Организаторы семинара расстроились, но не растерялись. Попытались провести семинар в другой библиотеке, но тоже получили отказ.

— Там это сделала главная библиотекарь, — уточнил Роман Воротников. — Её испугало словосочетание «права человека». Но она объяснила, что за библиотеками следят, чтобы здесь не собирались «навальнисты», поэтому из-за нашего семинара у них могли возникнуть проблемы.

И тогда активисты арендовали другое помещение. Всего в семинаре приняли участие 15 человек. 

И это уже не первый скандал в Ярославле, связанный с представителями ЛГБТ-сообщества. Осенью они проводили пикет в память о погибших трансгендерах. Участников закидали яйцами

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Влад Другов
Продажа авто, мото
Далее: Сняли цыпочек на трассе: под Переславлем задержали грузовик с курами

Новое на сайте
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев
Бензин под контролем

Бензин под контролем
Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (7): я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,70 63,10
EUR 74,80 75,10
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 05.05
USD 63,20 -0,28
EUR 75,64 -0,49
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.