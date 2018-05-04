В Ярославле назвали стоимость самой дешевой элитной квартиры в новостройке

Элитное жилье стоит миллионы

Сайт объявлений о недвижимости Garnet.House опубликовал данные о самых дорогих и самых дешевых квартирах в элитных новостройках Ярославля.

Речь идёт о десятках миллионов рублей за возможность жить в роскошном доме в центре города.

— Средняя стоимость премиальной квартиры в новом сданном доме Ярославля составляет 11,2 миллиона рублей, — говорят аналитики агентства. И уточняют — в такую сумму сумму обойдется квартира до 120 квадратных метров.

Назвали и минимальную сумму, которую придётся потратить, чтобы купить квартиру в крутой новостройке — за 7,9 миллиона рублей. Это кирпично-монолитный дом с полной чистовой отделкой.

А вот за самую дорогую квартиру на первичном рынке придётся выложить почти 14 миллионов. Зато квартира больше 115 квадратов в доме всего на 6 семей в самом центре города.