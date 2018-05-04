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В Ярославле назвали стоимость самой дешевой элитной квартиры в новостройке
4 мая 2018 11:55
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Сайт объявлений о недвижимости Garnet.House опубликовал данные о самых дорогих и самых дешевых квартирах в элитных новостройках Ярославля.
Речь идёт о десятках миллионов рублей за возможность жить в роскошном доме в центре города.
— Средняя стоимость премиальной квартиры в новом сданном доме Ярославля составляет 11,2 миллиона рублей, — говорят аналитики агентства. И уточняют — в такую сумму сумму обойдется квартира до 120 квадратных метров.
Назвали и минимальную сумму, которую придётся потратить, чтобы купить квартиру в крутой новостройке — за 7,9 миллиона рублей. Это кирпично-монолитный дом с полной чистовой отделкой.
А вот за самую дорогую квартиру на первичном рынке придётся выложить почти 14 миллионов. Зато квартира больше 115 квадратов в доме всего на 6 семей в самом центре города.
Фото: Garnethouse.ru
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