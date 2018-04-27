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Вы творите беспредел: торговом центре Ярославля охрана избила посетителей
27 апреля 2018 12:09
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В крупном гипермаркете на Московском проспекте в Ярославле произошла массовая драка. Мужчины кавказской национальности, одетые в строгие костюмы, окружили и избили двух мужчин на выходе из магазина.
Драка развернулась у касс гипермаркета.
— Вы что беспредел творите, охранники! Их двое, а вас как много! — кричала дерущимся женщина, находившаяся в гуще событий.
Началось всё с того, что один из парней в белой рубашке, судя по всему, работник торгового центра, подбежал и начал с силой избивать мужчину, упавшего на пол. Когда его оттащили, он накинулся с кулаками на другого посетителя. Затем к драке присоединились ещё несколько человек.
— Заявлений о случившемся нам не поступало, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Если будет заявление, мы начнём проверку.
Драку удалось унять силами других работников торгового центра. Полиция на место не выезжала.
Фото: Нефтестрой - Ярославль / vk.com
Видео: Нефтестрой - Ярославль
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