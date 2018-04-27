Вы творите беспредел: торговом центре Ярославля охрана избила посетителей

В крупном гипермаркете на Московском проспекте в Ярославле произошла массовая драка. Мужчины кавказской национальности, одетые в строгие костюмы, окружили и избили двух мужчин на выходе из магазина.

Драка развернулась у касс гипермаркета.

— Вы что беспредел творите, охранники! Их двое, а вас как много! — кричала дерущимся женщина, находившаяся в гуще событий.

Началось всё с того, что один из парней в белой рубашке, судя по всему, работник торгового центра, подбежал и начал с силой избивать мужчину, упавшего на пол. Когда его оттащили, он накинулся с кулаками на другого посетителя. Затем к драке присоединились ещё несколько человек.

— Заявлений о случившемся нам не поступало, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Если будет заявление, мы начнём проверку.

Драку удалось унять силами других работников торгового центра. Полиция на место не выезжала.