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На замену лифтов в Ярославской области выделили 600 миллионов рублей
23 апреля 2018 12:32
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В 2018 году в 300 домах Ярославской области поменяют лифты. На это выделили 600 миллионов рублей из денег, полученных из фонда капремонта. Лифты поменяют в Ярославле, Ростове, Тутаеве и Переславле-Залесском. Самые проблемные — в Тутаеве. Там 80% подъёмников уже давно работают на износ.
Самый большой объем работ запланирован в Ярославле. Горожане уже направили в фонд протоколы на замену 54 лифтов.
— Установка нового лифта никак не повлияет на выполнение других видов работ по капремонту, — подчеркнул заместитель директора регионального фонда содействия капитальному ремонту Ярославской области Дмитрий Жевраков. — Все, что стоит в плане, — крыши, фасады, инженерные сети — будет отремонтировано. Что касается оплаты, то никаких дополнительных сборов за замену лифтов с собственников не будет ни сейчас, ни в будущем.
В Ярославле менять лифты пора уже давно. Ведь больше половины уже давно отслужили свой срок.
Фото: Михаил Контуев
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