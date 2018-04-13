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Мальчику, которого порезал ножом ярославский ученик, сделали операцию
13 апреля 2018 15:24
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ЧП в одной из Брагинских школ: ученик четвёртого класса порезал пятиклассника.
Конфликт между мальчиками произошёл накануне, в вечернее время во дворе школы № 27. Мы съездили в эту школу, чтобы узнать, что произошло между школьниками и что сейчас с пострадавшим мальчиком.
Удалось выяснить, что ребята поругались во внеучебное время. Это произошло, когда ребята вышли гулять, около шести часов вечера.
— Мальчики из обычных, нормальных семей, не хулиганы. Раньше никогда не ввязывались в драки. Для школы, несомненно, это ЧП, а не просто инцидент, — говорит директор школы Инна Валентиновна.
Конфликт между учениками произошёл на глазах других детей, те сразу же побежали в школу и сообщили обо всем оставшимся там учителям. И уже педагоги вызвали скорую.
— Мы всё время на связи с мамой пострадавшего мальчика. Вчера ему сделали операцию, его состояние стабильное. Второй ребёнок сегодня пришёл в школу, — рассказала Инна Валентиновна.
По первым предположениям, пока не подтверждённым официально, мальчик мог поранить другого ученика, хвастаясь ножом. Но сейчас в конфликте и его причинах, а также в том, откуда у 11-летнего ребёнка взялся нож, разбираются сотрудники полиции. Они уже поговорили и с педагогами, и с учениками, и с их родителями.
— Сотрудники отдела ПДН проводят проверку по данному факту, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Фото: Анна Лурье
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