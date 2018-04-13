×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Ярославский путешественник поедет на Северный полюс на велосипеде

13 апреля 2018 12:12
595 5
экспедиция, Северный полюс, Ярославль, путешествие

Ярославский путешественник Богдан Булычёв собрался в необычную экспедицию на Северный полюс. Он планирует добраться туда на велосипеде.

— Я немного устал от путешествий на машинах и решил проверить себя один на один со стихией, — рассказал Богдан Булычёв. — Я очень люблю Север и очень люблю экстрим, в общем, я, как всегда, решил испытать себя на прочность и выбрал для этого самый-самый крайний север, а именно Северный полюс и необычный вид транспорта для себя и для Арктики — фетбайк — велосипед на больших колёсах. Я поставил себе цель первым в мире добраться на фетбайке до Северного полюса и по традиции установить парочку мировых рекордов.

Во время подготовки условия путешествия несколько изменились. Богдан планировал поехать со своим знакомым путешественником. Вместе они хотели проехать 100 километров от нулевого меридиана. Но получилось так, что ярославец отправляется на Северный полюс один, поэтому пока не говорит о сроках своего путешествия.

— Сейчас основная задача — добраться до Полюса первым на велосипеде, протестировать экипировку и подготовиться к более крупной экспедиции на фетбайках уже с мыса Арктического, — рассказал Богдан.

В начале года ярославский путешественник стал организатором экспедиции на машинах в самый северный населённый пункт России — Диксон. На обратной дороге участники экспедиции даже прокатились на атомном ледоколе.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Богдан Булычёв/facebook.com
Продажа авто, мото
Далее: Суд принял решение о блокировке Telegram в России

Новое на сайте
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (5): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (10): очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,30 61,74
EUR 75,62 76,27
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 13.04
USD 62,07 -2,00
EUR 76,76 -2,53
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.