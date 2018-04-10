«Не приводите детей в садик»: из-за проблем с водой в Ростове страдают малыши

Многие малыши сегодня остались дома, а их родителям пришлось отпрашиваться с работы

В Ярославской области в Ростове Великом воспитатели детских садов просят родителей не приводить пару дней к ним детей. Говорят, что могут быть проблемы из-за плохой воды.

— Утром позвонили из садика и попросили по возможности не приводить детей, — рассказала бабушка трёхлетнего малыша Наталья Дымченко.

В социальных сетях родители из разных садиков жалуются на то же самое. Поэтому многим пришлось отпрашиваться с работы и сидеть с детьми дома.

— Кому-то вообще говорят, что будут готовить еду на той воде, которая течёт из крана, — пишет Наталья Седова.

Тем не менее тем, кто не смог остаться с детьми дома, садики в приёме не отказывают. А официально и вовсе говорят, что никого не просили не приходить, и даже не намекали на это.

— Мы работаем, дети в группах, — рассказали в ростовском детском саду № 7, на который в интернете было несколько жалоб. — Питьевую воду нам вчера привезли в девять вечера, сейчас ждём новую партию.

Власти обещают, что через пару дней проблема с водой будет решена. А следователи начали проверку — они ищут виновных в попадании навоза в водопровод.

С прошлой недели более 20 тысяч жителей Ростовского района мучаются из-за того, что у них из кранов течёт вонючая и мутная вода. Случилось это из-за того, что в реку Устье вместе с талым снегом попал навоз с полей местного сельхозпредприятия.

Люди скупили всю питьевую воду в супермаркетах и стали ездить за город на святой источник. Потому что водопроводную воду не то что нельзя пить, ею стало даже невозможно умыться. Власти пригнали в город водовозы с чистой водой, и к ним стали выстраиваться очереди. Но всем, конечно, не хватило.

Вчера запах навоза заглушили хлоркой. Сейчас вода стала уже не такой мутной, но местные жители говорят, что пить её до сих пор нельзя.

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