Эхо мусорного скандала: власти пообещали ярославцам суперсовременные мусорные баки

Мусором займутся москвичи

После того, как в Ярославле разгорелся скандал по поводу «московского» мусора, власти начали успокаивать людей — никакой катастрофы нет. Чтобы жителям региона стало совсем спокойно, директор департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков на телевидении сообщил о новой системе по обращению с отходами. Он пообещал, что до 1 сентября пройдёт конкурс по определению фирмы, которая займётся мусором по-новому.

— Деятельность единого регионального оператора позволит сделать отрасль обращения с отходами более прозрачной и контролируемой, в регионе запланирована замена контейнеров, обновление парка мусоровывозящей техники, которая будет отвечать стандартам ЕВРО-4, а также приведены в нормативное состояние полигоны для захоронения отходов и созданы сортировочные и перегрузочные станции, — рассказал с телеэкрана Пеньков.

Сейчас в Ярославской области есть 19 мест, куда сваливают твердые коммунальные отходы, и один полигон, куда свозят промышленный мусор. В правительстве добавляют, что здесь тоже есть положительные изменения.

— Одним из таких примеров является заключение концессионного соглашения с московским предприятием «Хартия» в отношении полигона в Угличском районе сроком на восемь лет, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Размер инвестиций в полигон составит 25 миллионов рублей. Планируется строительство очистных сооружений, пруда-испарителя, автовесовой, реконструкция дренажной системы и устройство технологической дороги по контуру полигона.

Мусорный скандал в Ярославской области разгорелся после того, как лидер местного отделения КПРФ увидел машины с московскими номерами, въезжающие на ярославский полигон «Скоково». Александр Воробьёв заподозрил, что в наш регион везут столичные отходы. Мы разбирались, грозит ли нам теперь мусорная катастрофа, подобная волоколамской.