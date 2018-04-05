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В Ярославле наградили 55 лучших спортсменов и 10 тренеров
5 апреля 2018 09:24
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В Ярославле наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам прошлого года. Почётный знак «Лауреат спорта» и денежную премию получили 55 спортсменов и 10 тренеров.
— Ярославские спортсмены вносят огромный вклад в копилку областных побед и достижений, — рассказали в мэрии. — Особенно явно это было заметно при награждении спортсменов, представляющих Ярославскую область в олимпийских видах спорта. Пловцы Евгений Дратцев и Кирилл Абросимов, фехтовальщик Дмитрий Трофимов, целая плеяда фристайлистов — Илья и Максим Буровы, снайпер Анастасия Галашина. Среди спортсменов, которые занимаются видами спорта, не входящими в программу Олимпийских игр, были отмечены двукратная чемпионка мира по зимнему триатлону Юлия Сурикова, рекордсменка мира по плаванию в ластах Екатерина Михайлушкина, акробатическая пара Дарья Гурьева и Дарья Калинина.
Также почётный знак и премии вручили спортсменам с ограниченными физическими возможностями.
После награждения для атлетов устроили костюмированный бал. Примерить на себя новое амплуа танцора смогли все желающие.
О том, как готовятся спортсмены к Олимпиаде, и о чём думают во время выступления, читайте в интервью с Ильёй Буровым.
Фото: Мэрия Ярославля
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