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Город

Большой хоккей в Ярославле: в «Арене-2000» впервые сыграют сборные России и Швеции

3 апреля 2018 12:53
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хоккей, Ярославль, Еврохоккейтур

19 апреля впервые в Ярославле пройдет матч Еврохоккейтура. Вынесенный матч чешского этапа состоится в «Арене-2000». На льду сборная России встретится с действующим чемпионом мира — сборной Швеции.

— Ярославль — город с давними хоккейными традициями — достоин проведения такого международного матча, — написал на своей странице губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Обеспечим организацию на высоком уровне. Подготовка уже началась.

В Еврохоккейтуре 2017–2018 традиционно участвуют четыре сборные: России, Финляндии, Швеции и Чехии. В каждой стране проводится по одному этапу, в каждом из которых команды играли друг с другом по одному матчу. Но в этом сезоне список участников первых двух этапов расширился.

В 2017 году в российском этапе — «Кубке Первого канала» — приняли участие сборная Канады, а также хоккейная сборная Южной Кореи. Турнир проходил с 13 по 17 декабря на льду московской «ВТБ Арены» в «Парке легенд», один вынесенный матч прошел в чешской Праге.

Финский этап — «Кубок Карьяла» проходил с 8 по 12 ноября в Хельсинки. В турнире приняли участие сборные Швейцарии и Канады.

Чешский этап — Carlson Hockey Games пройдёт с 17 по 22 апреля. А шведские хоккейные игры — с 24 по 29 апреля.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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