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Город Назван мессенджер, в котором россияне проводят больше всего времени

Назван мессенджер, в котором россияне проводят больше всего времени

Аналитики изучили активность пользователей в апреле

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Каждый пользователей тратит на площадке в среднем 30 минут в день | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКаждый пользователей тратит на площадке в среднем 30 минут в день | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Каждый пользователей тратит на площадке в среднем 30 минут в день

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Mediascope провел исследование активности российских пользователей в сети. В результате выяснилось, что больше всего времени они проводят в национальном мессенджере Max.

— Общее время российских пользователей в Max в апреле текущего года (с 1 по 12 апреля) превысило 2 млрд минут в сутки. Таким образом, российский пользователь в среднем проводит в Max 30 минут ежедневно, — сообщили в исследовательской компании.

По данным самого нацмессенджера, по итогам марта 2026 года дневной охват платформы с учетом пользователей в СНГ превысил 80 млн пользователей, а количество установок приложения с момента запуска превысило 110 млн.

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18 апреля, 06:12
прекращайте ерунду нести...
Гость
18 апреля, 00:29
На заборе тоже написано....
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Гость
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