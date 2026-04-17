Назван мессенджер, в котором россияне проводят больше всего времени

Mediascope провел исследование активности российских пользователей в сети. В результате выяснилось, что больше всего времени они проводят в национальном мессенджере Max.
— Общее время российских пользователей в Max в апреле текущего года (с 1 по 12 апреля) превысило 2 млрд минут в сутки. Таким образом, российский пользователь в среднем проводит в Max 30 минут ежедневно, — сообщили в исследовательской компании.
По данным самого нацмессенджера, по итогам марта 2026 года дневной охват платформы с учетом пользователей в СНГ превысил 80 млн пользователей, а количество установок приложения с момента запуска превысило 110 млн.
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