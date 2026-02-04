Ждут расселения 13 лет: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Ярославской области

До главы СК России дошла проблема с расселением жильцов аварийного дома в Рыбинске Источник: «Следком» / Telegram

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что не расселяют жителей аварийного дома в Рыбинске Ярославской области. Речь идет о здании на улице Нефтяников, 6.

«Четырехквартирное здание 1926 года постройки находится в непригодном состоянии: несущие конструкции разрушаются, инженерные системы изношены, в помещениях не соблюдается температурный режим. В 2013 году строение признано аварийным, однако до настоящего времени благоустроенным жильем граждане не обеспечены», — сообщили в пресс-службе федерального СК.

По данным ведомства, жильцов дома должны были расселить до 2022 года. Однако этот срок перенесли на 2027 год.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву возбудить уголовное дело и передать его в центральный аппарат ведомства, а также представить соответствующий доклад.

Как сообщили 76.RU в следственном комитете Ярославской области, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

По ч. 1 ст. 293 УК РФ предусмотрено наказание: штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до одного года, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.