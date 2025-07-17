«Пытался предупредить»: в Ярославской области стоматолог спас 5-летнюю девочку от падения из окна

Сергей Шашуро спас ребенка Источник: Ростовский район / Vk.com

В Ярославской области стоматолог спас пятилетнюю девочку от падения из окна. Об этом сообщили в администрации Ростовского округа.

Происшествие случилось 16 июля в 1-м микрорайоне города.

«Зубной врач Сергей Шашуро, прогуливаясь во дворе с собакой, заметил ребенка, играющего на подоконнике. Он попытался предупредить девочку, но та, не услышав его, оказалась на краю окна. Сергей, не раздумывая, бросился к ней и успел поймать девочку в последний момент, когда она уже начала падать с высоты около двух метров», — рассказали в администрации.

Оказалось, что девочка — инвалид по зрению. Благодаря быстрой реакции Сергея ребенок остался цел и невредим.

«Сергей, вы настоящий герой. Пусть ваш поступок вдохновляет всех быть внимательнее и помогать тем, кто в этом нуждается», — обратились власти к спасителю ребенка.

Напомним, 13 июля в Рыбинске из окна третьего этажа выпал шестилетний ребенок. При этом его родители были дома. Малыш получил травмы. С места происшествия его увезли в больницу.