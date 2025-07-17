«Пытался предупредить»: в Ярославской области стоматолог спас 5-летнюю девочку от падения из окна

В Ярославской области стоматолог спас пятилетнюю девочку от падения из окна. Об этом сообщили в администрации Ростовского округа.
Происшествие случилось 16 июля в 1-м микрорайоне города.
«Зубной врач Сергей Шашуро, прогуливаясь во дворе с собакой, заметил ребенка, играющего на подоконнике. Он попытался предупредить девочку, но та, не услышав его, оказалась на краю окна. Сергей, не раздумывая, бросился к ней и успел поймать девочку в последний момент, когда она уже начала падать с высоты около двух метров», — рассказали в администрации.
Оказалось, что девочка — инвалид по зрению. Благодаря быстрой реакции Сергея ребенок остался цел и невредим.
«Сергей, вы настоящий герой. Пусть ваш поступок вдохновляет всех быть внимательнее и помогать тем, кто в этом нуждается», — обратились власти к спасителю ребенка.
Напомним, 13 июля в Рыбинске из окна третьего этажа выпал шестилетний ребенок. При этом его родители были дома. Малыш получил травмы. С места происшествия его увезли в больницу.
После этого случая сотрудники ярославской полиции обратились к родителям маленьких детей с просьбой не оставлять ребятишек в комнате одних, если балконная дверь или окно открыты. Также следует помнить, что москитная сетка не является преградой, она не способна выдержать вес ребенка. Нужно убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками.