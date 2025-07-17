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Город «Пытался предупредить»: в Ярославской области стоматолог спас 5-летнюю девочку от падения из окна

«Пытался предупредить»: в Ярославской области стоматолог спас 5-летнюю девочку от падения из окна

Как это произошло

328
4 комментария
Сергей Шашуро спас ребенка | Источник: Ростовский район / Vk.comСергей Шашуро спас ребенка | Источник: Ростовский район / Vk.com

Сергей Шашуро спас ребенка

Источник:

Ростовский район / Vk.com

В Ярославской области стоматолог спас пятилетнюю девочку от падения из окна. Об этом сообщили в администрации Ростовского округа.

Происшествие случилось 16 июля в 1-м микрорайоне города.

«Зубной врач Сергей Шашуро, прогуливаясь во дворе с собакой, заметил ребенка, играющего на подоконнике. Он попытался предупредить девочку, но та, не услышав его, оказалась на краю окна. Сергей, не раздумывая, бросился к ней и успел поймать девочку в последний момент, когда она уже начала падать с высоты около двух метров», — рассказали в администрации.

Оказалось, что девочка — инвалид по зрению. Благодаря быстрой реакции Сергея ребенок остался цел и невредим.

«Сергей, вы настоящий герой. Пусть ваш поступок вдохновляет всех быть внимательнее и помогать тем, кто в этом нуждается», — обратились власти к спасителю ребенка.

Напомним, 13 июля в Рыбинске из окна третьего этажа выпал шестилетний ребенок. При этом его родители были дома. Малыш получил травмы. С места происшествия его увезли в больницу.

После этого случая сотрудники ярославской полиции обратились к родителям маленьких детей с просьбой не оставлять ребятишек в комнате одних, если балконная дверь или окно открыты. Также следует помнить, что москитная сетка не является преградой, она не способна выдержать вес ребенка. Нужно убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Выпал ребенок
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Комментарии
4
Гость
37 минут
Ребенок - инвалид по зрению играет на подоконнике с открытым окном - презанятнейше...
Гость
14 минут
А при чем здесь "Врач стоматолог" ??.. Можно подумать, что девочка у него на приёме решила сбежать через окно.. А если бы мужчина был другой специальности, то прошёл бы мимо ?!
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