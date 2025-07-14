В Ярославле построят новый акватермальный комплекс. Где он появится

В Ярославле построят новый акватермальный комплекс. Его хотят разместить на проспекте Дзержинского. Местом для стройки указан земельный участок № 19.
Официальное название проекта — физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс «Термы Наутико». Застройщиком выступает ООО «Ярославский курорт». Компания, образованная в 2023 году и зарегистрированная на Ленинградском проспекте, 52б.
Владельцем и гендиректором фирмы указан Андрей Владимирович Козлов, являющийся директором и владельцем нескольких других организаций, связанных со сферой развлечений.
В конце 2024 года чистый убыток «Ярославского курорта» составил 3,1 млн рублей.
Судя по данным публичной кадастровой карты, площадь участка, на котором развернется строительство, превышает 34,5 тысячи квадратных метров. Его оценивают в 81,1 миллиона рублей.
Проект «Термы Наутико» уже получил положительное заключение негосударственной строительной экспертизы.
Ранее в Ярославле открыли комплекс «Термоленд». Мы показывали, как он выглядит изнутри и снаружи.