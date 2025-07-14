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Город В Ярославле построят новый акватермальный комплекс. Где он появится

В Ярославле построят новый акватермальный комплекс. Где он появится

Что известно о проекте

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В Ярославле построят новый акватермальный комплекс | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUВ Ярославле построят новый акватермальный комплекс | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В Ярославле построят новый акватермальный комплекс

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

В Ярославле построят новый акватермальный комплекс. Его хотят разместить на проспекте Дзержинского. Местом для стройки указан земельный участок № 19.

Официальное название проекта — физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс «Термы Наутико». Застройщиком выступает ООО «Ярославский курорт». Компания, образованная в 2023 году и зарегистрированная на Ленинградском проспекте, 52б.

Владельцем и гендиректором фирмы указан Андрей Владимирович Козлов, являющийся директором и владельцем нескольких других организаций, связанных со сферой развлечений.

В конце 2024 года чистый убыток «Ярославского курорта» составил 3,1 млн рублей.

Судя по данным публичной кадастровой карты, площадь участка, на котором развернется строительство, превышает 34,5 тысячи квадратных метров. Его оценивают в 81,1 миллиона рублей.

Проект «Термы Наутико» уже получил положительное заключение негосударственной строительной экспертизы.

Ранее в Ярославле открыли комплекс «Термоленд». Мы показывали, как он выглядит изнутри и снаружи.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Термальный комплекс Строительство Экспертиза
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