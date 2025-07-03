«Угроза здоровью»: жители поселка в Ярославской области бьют тревогу из-за проблем с водоснабжением

Власти ответили, почему в поселке Константиновский Ярославской области нет горячей воды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители поселка Константиновский Тутаевского муниципального округа Ярославской области пожаловались на отсутствие горячей воды в домах с середины мая 2025 года. С открытым письмом местные жители обратились к губернатору Михаилу Евраеву.

«В поселке проживают семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды. Для них отсутствие горячей воды — это не просто неудобство, а реальная угроза здоровью», — написал на странице губернатора Михаила Евраева пользователь под ником Nikolai Nikolai 3 июля.

Жителям поселка пообещали вернуть горячее водоснабжение только к середине сентября. Это значит, что им предстоит провести около четырех месяцев без элементарных бытовых условий с момента отключения.

Что на это ответили власти

В ответ на обращение в правительстве Ярославской области пояснили, что котельная, обеспечивающая горячее водоснабжение Константиновского, в январе 2024 года была передана в ведение ГП ЯО «Яроблводоканал» в крайне изношенном состоянии.

«Существующие устройства сильно устарели и требуют обновления, важнейшие элементы системы теплоснабжения — котлы, также нуждаются в полной замене. Для приведения котельной в работоспособное состояние — требуются значительные вложения. Объект долгое время эксплуатировался без проведения капитальных ремонтных работ, вследствие чего техническое состояние значительно ухудшилось. Оборудование достигло предельного уровня износа — 100%, что свидетельствует о полной утрате первоначальной работоспособности и безопасности эксплуатации. Котлы выработали свой нормативный срок службы и подлежат замене. ДКВР 10/13 — два котла находятся в режиме ожидания замены, один котел отключен в ремонт», — объяснили в региональном правительстве.

По словам властей, сейчас проводится закупка необходимого оборудования для замены котлов.