«Угроза здоровью»: жители поселка в Ярославской области бьют тревогу из-за проблем с водоснабжением

Жители поселка Константиновский Тутаевского муниципального округа Ярославской области пожаловались на отсутствие горячей воды в домах с середины мая 2025 года. С открытым письмом местные жители обратились к губернатору Михаилу Евраеву.
«В поселке проживают семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды. Для них отсутствие горячей воды — это не просто неудобство, а реальная угроза здоровью», — написал на странице губернатора Михаила Евраева пользователь под ником Nikolai Nikolai 3 июля.
Жителям поселка пообещали вернуть горячее водоснабжение только к середине сентября. Это значит, что им предстоит провести около четырех месяцев без элементарных бытовых условий с момента отключения.
Что на это ответили власти
В ответ на обращение в правительстве Ярославской области пояснили, что котельная, обеспечивающая горячее водоснабжение Константиновского, в январе 2024 года была передана в ведение ГП ЯО «Яроблводоканал» в крайне изношенном состоянии.
«Существующие устройства сильно устарели и требуют обновления, важнейшие элементы системы теплоснабжения — котлы, также нуждаются в полной замене. Для приведения котельной в работоспособное состояние — требуются значительные вложения. Объект долгое время эксплуатировался без проведения капитальных ремонтных работ, вследствие чего техническое состояние значительно ухудшилось. Оборудование достигло предельного уровня износа — 100%, что свидетельствует о полной утрате первоначальной работоспособности и безопасности эксплуатации. Котлы выработали свой нормативный срок службы и подлежат замене. ДКВР 10/13 — два котла находятся в режиме ожидания замены, один котел отключен в ремонт», — объяснили в региональном правительстве.
По словам властей, сейчас проводится закупка необходимого оборудования для замены котлов.
«Процедура осуществляется в строгом соответствии с установленными нормами и правилами, принятыми законодательством. В настоящее время торгово-закупочная процедура не завершена. Ориентировочный срок возобновления ГВС 15 сентября», — сообщили в правительстве области.