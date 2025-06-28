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Как Ярославль отмечает День молодежи: онлайн-трансляция

Все самое интересное с праздника на нашем сайте

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1 комментарий
День молодежи проходит на Стрелке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДень молодежи проходит на Стрелке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

День молодежи проходит на Стрелке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль 28 июня отмечает День молодежи. Площадкой события стала Стрелка. Мы ведем онлайн-репортаж с праздника.

Екатерина Лещенкова
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Екатерина Лещенкова

Народа пока не слишком много. Но всё самое интересное впереди.

Самое многолюдное место у сцены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамое многолюдное место у сцены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На празднике собрались люди разного возраста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа празднике собрались люди разного возраста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Гуляющих привлекает зона фудкорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГуляющих привлекает зона фудкорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Предусмотрены разные активности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПредусмотрены разные активности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь могут найти интересное для себя и юные ярославцы и семьи с детьми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь могут найти интересное для себя и юные ярославцы и семьи с детьми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
С погодой повезло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС погодой повезло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Екатерина Лещенкова

Праздник пройдет с 14:00 до 22:00. Гостей ждут концерты, мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, диджей-сеты, танцевальные батлы, выступление команд КВН, конкурс косплея. На Стрелке работает несколько тематических зон.

Гвоздями музыкальной программы станут три ярких артиста — Наша Таня, NECHAEV и Драгни.

Полная программа здесь.

Возрастное ограничение фестиваля — 0+, возрастное ограничение на выступление артистов — 12+.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
1
Гость
9 минут
Бабушки рядышком с дедушкой это празднует молодёжь?
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