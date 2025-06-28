Как Ярославль отмечает День молодежи: онлайн-трансляция

Ярославль 28 июня отмечает День молодежи. Площадкой события стала Стрелка. Мы ведем онлайн-репортаж с праздника.
Народа пока не слишком много. Но всё самое интересное впереди.
Праздник пройдет с 14:00 до 22:00. Гостей ждут концерты, мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, диджей-сеты, танцевальные батлы, выступление команд КВН, конкурс косплея. На Стрелке работает несколько тематических зон.
Гвоздями музыкальной программы станут три ярких артиста — Наша Таня, NECHAEV и Драгни.
Полная программа здесь.
Возрастное ограничение фестиваля — 0+, возрастное ограничение на выступление артистов — 12+.