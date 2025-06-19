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Город Облака переливаются! Что за россыпь появилась в небе над Ярославлем — фото

Облака переливаются! Что за россыпь появилась в небе над Ярославлем — фото

Рассказываем, что это за явление

851
3 комментария
Как красиво смотрится! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак красиво смотрится! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как красиво смотрится!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На днях жители Ярославля увидели в небе невероятную красоту: небо над городом пестрило серебром. Это — серебристые облака.

Как объяснили в ярославском ЦГМС, эти облака — самые высокие облачные образования. Они появляются в тропосфере на высоте до 70–95 километров.

Необычный узор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНеобычный узор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычный узор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Это явление не частое, но оно характерно для лета. Если повезет, увидеть их можно вечером или перед восходом солнца», — объяснили специалисты.

В этот момент высокие облака идеально освещаются солнцем, а нижние слои неба находятся в тени, поэтому их так хорошо видно. Эффект серебра появляется от переливающихся кристаллов льда, которые образуются на частицах космической пыли. Явление уникально для наших широт, в других оно менее заметно.

Вот это вид! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот это вид! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот это вид!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сезон серебристых облаков начинается в мае, а заканчивается в июле, так что серебристые облака еще можно будет увидеть.

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Лия НикифороваЛия Никифорова
Лия Никифорова
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Серебристые облака Небо
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Комментарии
3
Гость
1 час
В вышине порою ночной, Освещаясь Луною слегка, Проплывают, как свет над землей, Серебристые облака. Вот они перламутрово светятся, И мерцают в высокой дали, И глядят на нас свысока, Серебристые облака...
Гость
20 минут
Буду удовлетворен сиянием плутония над городами Украины. И не только я.
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