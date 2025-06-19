Облака переливаются! Что за россыпь появилась в небе над Ярославлем — фото

Как красиво смотрится! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На днях жители Ярославля увидели в небе невероятную красоту: небо над городом пестрило серебром. Это — серебристые облака.

Как объяснили в ярославском ЦГМС, эти облака — самые высокие облачные образования. Они появляются в тропосфере на высоте до 70–95 километров.

Необычный узор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Это явление не частое, но оно характерно для лета. Если повезет, увидеть их можно вечером или перед восходом солнца», — объяснили специалисты.

В этот момент высокие облака идеально освещаются солнцем, а нижние слои неба находятся в тени, поэтому их так хорошо видно. Эффект серебра появляется от переливающихся кристаллов льда, которые образуются на частицах космической пыли. Явление уникально для наших широт, в других оно менее заметно.

Вот это вид! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









