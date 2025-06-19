«Похолодание усиливается»: жителей Ярославской области предупредили о стихийных изменениях

В Ярославле погодные условия не улучшаются Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











19 июня в Ярославской области ожидается гроза с ливнями и сильным дождем.

«В отдельных районах град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12–17 м/с ожидается местами», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

В метеорологическом центре «Фобос» предупредили: 19 июня ожидается переменная облачность, а давление будет заметно ниже нормы. Ночью небольшой дождь, температура от +12 °С до 14 °С.

В Министерстве региональной безопасности напомнили горожанам, что нужно быть внимательнее и осторожнее. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб — 112.

«Сегодня почти вся территория Европейской России по-прежнему будет укрыта полями фронтальной облачности, вне этой ненастной зоны окажутся только крайний север и юг региона. Так что на Русской равнине наступивший четверг пройдет под аккомпанемент дождей, в центре и на Верхней Волге довольно сильных», — добавили эксперты в центре «Фобос».

Кроме того, на Русскую равнину поступает влажный и прохладный воздух из акватории Северной Атлантики. Синоптики объяснили, плотная дождевая облачность мешает солнцу.

«Похолодание будет усиливаться. В пятницу умеренно теплая погода будет наблюдаться лишь на юге. А в центре и на северо-западе температурный режим войдет в рамки майского климата: днем только от +14 до +19 °С», — дополнили в центре «Фобос».