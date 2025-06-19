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Город «Похолодание усиливается»: жителей Ярославской области предупредили о стихийных изменениях

«Похолодание усиливается»: жителей Ярославской области предупредили о стихийных изменениях

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8 комментариев
В Ярославле погодные условия не улучшаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле погодные условия не улучшаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле погодные условия не улучшаются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

19 июня в Ярославской области ожидается гроза с ливнями и сильным дождем.

«В отдельных районах град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12–17 м/с ожидается местами», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

В метеорологическом центре «Фобос» предупредили: 19 июня ожидается переменная облачность, а давление будет заметно ниже нормы. Ночью небольшой дождь, температура от +12 °С до 14 °С.

В Министерстве региональной безопасности напомнили горожанам, что нужно быть внимательнее и осторожнее. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб — 112.

«Сегодня почти вся территория Европейской России по-прежнему будет укрыта полями фронтальной облачности, вне этой ненастной зоны окажутся только крайний север и юг региона. Так что на Русской равнине наступивший четверг пройдет под аккомпанемент дождей, в центре и на Верхней Волге довольно сильных», — добавили эксперты в центре «Фобос».

Кроме того, на Русскую равнину поступает влажный и прохладный воздух из акватории Северной Атлантики. Синоптики объяснили, плотная дождевая облачность мешает солнцу.

«Похолодание будет усиливаться. В пятницу умеренно теплая погода будет наблюдаться лишь на юге. А в центре и на северо-западе температурный режим войдет в рамки майского климата: днем только от +14 до +19 °С», — дополнили в центре «Фобос».

Ранее ярославцев также предупреждали о надвигающейся стихии. Актуальная информация о погоде на сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
8
Гость
55 минут
Стучит ночами дождь по крыше, Гудит дырявый водосток. И даже пёс не спит и слышит Как в бочку движется поток. Но всё же утро мудренее, Синее стали небеса Все травы выше и стройнее И птиц знакомых голоса.
Гость
2 часа
И слава богу. Достала эта жара - в помещении работать невозможно, а ведь куча людей на улице буквально страдают.
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