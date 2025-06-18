Обрушится стихия: жителей Ярославской области предупредили об опасном погодном явлении

В Ярославской области в ближайшие часы начнется гроза. О надвигающейся стихии 18 июня сообщили в Министерстве региональной безопасности.
«Гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе порывы ветра 15 м/с ожидаются местами по Ярославской области с 18:00 18 июня до 18:00 19 июня. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112», — сообщили в министерстве.
По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 18 июня температура воздуха прогреется до +21 градуса, правда, к вечеру чуть похолодает до +19.
Погода на неделю
Как сообщают специалисты центра «Фобос», в Ярославской области до конца недели ожидаются дожди и пасмурная погода. Подробный прогноз по дням:
среда, 18 июня, ожидается ясная погода. Днем температура составит +21… 23 °С, ветер слабый. Атмосферное давление немного ниже нормы. Ночью — малооблачно, температура +10… 12 °С;
четверг, 19 июня, на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура +10… 12 °С, днем потеплеет до +20… 22 °С. Ветер юго-восточный, умеренный;
пятница, 20 июня, ожидается переменная облачность и сильный дождь. Температура ночью +11… 13 °С, днем +18… 20 °С. Ветер северо-восточный, умеренный;
суббота, 21 июня, в течение суток — переменная облачность, без осадков. Ночью +10… 12 °С, днем прохладнее — +16… 18 °С. Ветер северный, умеренный;
воскресенье, 22 июня, переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ночью температура понизится до +7… 9 °С, днём +15… 17 °С. Ветер западный, умеренный;
понедельник, 23 июня, прогнозируется малооблачная, сухая погода. Ночью +5… 7 °С, днем ожидается +18… 20 °С. Ветер слабый;
вторник, 24 июня, переменная облачность и кратковременный небольшой дождь. Ночью +9… 11 °С, днем потеплеет до +22… 24 °С. Ветер южный, сильный, с порывами до 13 м/с.