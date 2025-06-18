Обрушится стихия: жителей Ярославской области предупредили об опасном погодном явлении

Погода в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области в ближайшие часы начнется гроза. О надвигающейся стихии 18 июня сообщили в Министерстве региональной безопасности.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе порывы ветра 15 м/с ожидаются местами по Ярославской области с 18:00 18 июня до 18:00 19 июня. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112», — сообщили в министерстве.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 18 июня температура воздуха прогреется до +21 градуса, правда, к вечеру чуть похолодает до +19.

Погода на неделю

Как сообщают специалисты центра «Фобос», в Ярославской области до конца недели ожидаются дожди и пасмурная погода. Подробный прогноз по дням: