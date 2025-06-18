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Лето Обрушится стихия: жителей Ярославской области предупредили об опасном погодном явлении

Обрушится стихия: жителей Ярославской области предупредили об опасном погодном явлении

Прогноз на ближайшие часы

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7 комментариев
Погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПогода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в ближайшие часы начнется гроза. О надвигающейся стихии 18 июня сообщили в Министерстве региональной безопасности.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе порывы ветра 15 м/с ожидаются местами по Ярославской области с 18:00 18 июня до 18:00 19 июня. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112», — сообщили в министерстве.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 18 июня температура воздуха прогреется до +21 градуса, правда, к вечеру чуть похолодает до +19.

Погода на неделю

Как сообщают специалисты центра «Фобос», в Ярославской области до конца недели ожидаются дожди и пасмурная погода. Подробный прогноз по дням:

  • среда, 18 июня, ожидается ясная погода. Днем температура составит +21… 23 °С, ветер слабый. Атмосферное давление немного ниже нормы. Ночью — малооблачно, температура +10… 12 °С;

  • четверг, 19 июня, на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура +10… 12 °С, днем потеплеет до +20… 22 °С. Ветер юго-восточный, умеренный;

  • пятница, 20 июня, ожидается переменная облачность и сильный дождь. Температура ночью +11… 13 °С, днем +18… 20 °С. Ветер северо-восточный, умеренный;

  • суббота, 21 июня, в течение суток — переменная облачность, без осадков. Ночью +10… 12 °С, днем прохладнее — +16… 18 °С. Ветер северный, умеренный;

  • воскресенье, 22 июня, переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ночью температура понизится до +7… 9 °С, днём +15… 17 °С. Ветер западный, умеренный;

  • понедельник, 23 июня, прогнозируется малооблачная, сухая погода. Ночью +5… 7 °С, днем ожидается +18… 20 °С. Ветер слабый;

  • вторник, 24 июня, переменная облачность и кратковременный небольшой дождь. Ночью +9… 11 °С, днем потеплеет до +22… 24 °С. Ветер южный, сильный, с порывами до 13 м/с.

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Комментарии
7
Гость
4 часа
Если передали в СМИ, значит точно ничего не будет.
Гость
4 часа
Свинец с неба вот это опасное явление
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