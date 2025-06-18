В Ярославле построят два новых детских сада

В Ярославле планируют построить два новых детских садика Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле планируется строительство двух детских садов. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета 18 июня.

«Договорами предусмотрено строительство двух детских садов: на 90 мест — в Заволжском районе (срок реализации — 2028 год) и на 80 мест — во Фрунзенском районе (срок реализации — 2030 год) с последующей безвозмездной передачей в собственность Ярославля», — сообщил Артем Молчанов.

Новые детсады построят в Ярославле благодаря реализации проектов по комплексной застройке территорий.

Помимо этого, как сообщил глава города, застройщики должны подготовить проектную документацию на строительство шести детских садов и трех школ. С ней город может участвовать в федеральных проектах и получать финансирование на строительство социальных объектов.