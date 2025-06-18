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Город В Ярославле построят два новых детских сада

В Ярославле построят два новых детских сада

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В Ярославле планируют построить два новых детских садика | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле планируют построить два новых детских садика | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле планируют построить два новых детских садика

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле планируется строительство двух детских садов. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета 18 июня.

«Договорами предусмотрено строительство двух детских садов: на 90 мест — в Заволжском районе (срок реализации — 2028 год) и на 80 мест — во Фрунзенском районе (срок реализации — 2030 год) с последующей безвозмездной передачей в собственность Ярославля», — сообщил Артем Молчанов.

Новые детсады построят в Ярославле благодаря реализации проектов по комплексной застройке территорий.

Помимо этого, как сообщил глава города, застройщики должны подготовить проектную документацию на строительство шести детских садов и трех школ. С ней город может участвовать в федеральных проектах и получать финансирование на строительство социальных объектов.

К слову, на заседании муниципалитета также обсуждался вопрос сдачи в эксплуатацию новой школы на Московском проспекте. Учебное заведение должно было открыться 1 сентября 2025 года, однако запуск произойдет с задержкой. Стройку планируют завершить до 1 октября, а учебный год ученики начнут только со второй четверти.

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