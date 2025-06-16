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Город Репортаж Макароны по 19 рублей, яйца — по 63: что продают в ярославском дискаунтере нижегородского миллиардера

Макароны по 19 рублей, яйца — по 63: что продают в ярославском дискаунтере нижегородского миллиардера

Обзор магазина Smart

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35 комментариев
Побывали в ярославском магазине Smart и узнали, что там продают | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПобывали в ярославском магазине Smart и узнали, что там продают | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Побывали в ярославском магазине Smart и узнали, что там продают

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Продолжаем наш сериал по дискаунтерам Ярославля. В этот раз репортаж из магазина Smart. Сейчас в Ярославле открыто три торговые точки сети. Первый магазин в 2022 году распахнул свои двери для покупателей на проспекте Фрунзе, 38. Еще два открылись в сентябре 2024 года в Брагине: один — в торговом комплексе «Альтаир», второй — на Тутаевском шоссе, напротив ТЦ «Рио».

Что за магазин

Первые торговые точки сети появились в марте 2021 года в Нижнем Новгороде.

«Уже в первый год удалось создать сеть из 30 магазинов-дискаунтеров с присутствием в 14 городах России. Слоган сети магазинов Smart — низкие цены для лучшей жизни», — говорится на сайте компании.

Этот магазин открылся в сентябре 2024 года | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUЭтот магазин открылся в сентябре 2024 года | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Этот магазин открылся в сентябре 2024 года

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Развитием сети магазинов занимается нижегородская фирма «Сладкая жизнь Плюс», основанная в 2005 году. Она, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Группе Компаний «Сладкая жизнь», учредителями которой являются Альберт Гусев (90% бизнеса) и Светлана Гусева (10% бизнеса).

Альберт Гусев, по версии издания News NN, возглавил топ самых богатых людей Нижегородской области за 2024 год. По данным издания, сумма его активов составила 5,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль за год — 1,7 миллиарда. Наши коллеги из NN.RU включили компании Гусева «Спар миддл Волга» и «Сладкая жизнь плюс» в топ-5 самых богатых в регионе. Чистая прибыль первой в 2024 году составила 219,3 млн. рублей, второй — 182,7 млн. рублей.

Кто такой Альберт Гусев и чем он занимается

Альберт Гусев — бизнесмен, работающий в Нижегородской области. Он начал заниматься бизнесом в 90-е годы, когда был курсантом военного училища. Как пишет журнал «Компания», Гусев вместе с товарищами взял кредит, купил тонну печенья и продал его на Канавинском рынке. Позже друзья зарегистрировали фирму «Сладкая жизнь». Новая компания начала захватывать нижегородский рынок. Открыла несколько складов продуктов питания, работающих по системе Cash&Carry (формат мелкооптовой торговли). Одной из первых опробовала формат самообслуживания. В начале 2000-х Гусев приобрел лицензию голландской компании Spar и выстроил сеть супермаркетов в разных регионах России.

В августе 2024 года в Москве прогремел скандал с участием магазинов Spar. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования в ряде столичных магазинов сети. В результате с реализации было снято почти 350 кг продукции — полуфабрикатов, сырья и кулинарной продукции. Также были опечатаны производственные цеха, составлен протокол о временном запрете деятельности.

Альберт Гусев также развивает торговые сети «Авокадо» и Smart.

Кроме того, в холдинг ГК «Сладкая жизнь» входят компания «Свит Лайф Фудервис», поставляющая продукты в рестораны по всей стране (чистая прибыль в 2024 году — 1,3 млрд. рублей), «Чернышихинский мясокомбинат» (чистая прибыль в 2024 году — 620,1 млн. рублей), «Национальная фруктовая компания», которая поставляет в магазины и розничные сети свежие овощи и фрукты (чистая прибыль в 2024 году — 37,7 миллиона рублей), фабрика «Городецкая роспись», выпускающая изделия в стиле русского народного художественного промысла (в 2024 году предприятие сработало с убытком в 525 тысяч рублей).

Кроме того, в 2023 году Альберт Гусев приобрел в Городце Нижегородской области пять объектов культурного наследия и собирался заняться их восстановлением.

Бизнесмен Альберт Гусев (справа) с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным | Источник: Глеб Никитин / TelegramБизнесмен Альберт Гусев (справа) с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным | Источник: Глеб Никитин / Telegram

Бизнесмен Альберт Гусев (справа) с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Источник:

Глеб Никитин / Telegram

Дискаунтер по дороге домой

Мы побывали в магазине на Тутаевском шоссе. Рядом нет жилых домов. А значит, все покупатели магазина — проезжающие. Благо, что рядом есть остановка общественного транспорта, на которой многие делают пересадку. Кто-то заходит в магазин после посещения ТЦ «Рио». Многие заезжают на машинах.

— Мы приезжаем сюда примерно два раза в неделю по дороге с работы домой. Удобно. Сам магазин нам нравится. Мы раньше ездили в Smart на проспект Фрунзе по совету друзей. А, когда магазины открылись в Дзержинском районе, ездим сюда, — рассказала одна из покупательниц Татьяна, которая приехала вместе с мужем на автомобиле.

Многие заезжают в дискаунтер на машинах по дороге домой | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUМногие заезжают в дискаунтер на машинах по дороге домой | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Многие заезжают в дискаунтер на машинах по дороге домой

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Чем торгуют

Заходим внутрь. Первое, что бросается в глаза — довольно аккуратная расстановка товара. Несмотря на то, что магазин позиционирует себя как дискаунтер, здесь нет кое-как наваленных на палетах коробок с товарами. Поддоны с продукцией расположены в основном внизу, под обычными магазинными полками. Отдельных палетных «островков» немного. При этом просторно, не надо протискиваться между рядами.

Покупателей встречают стеллажи с хлебом. В зале звучит объявление, что буквально недавно в магазине заработала собственная пекарня.

При входе&nbsp;— продукция пекарни | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПри входе&nbsp;— продукция пекарни | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

При входе — продукция пекарни

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Дальше полки с крупами, макаронами, сладостями, холодильники с рыбой, пельменями, мясом.

В ассортименте продукция и широко распространенных брендов (в том числе, есть ярославское молоко), и товары под собственной маркой «Сладкая жизнь».

Не скажем, что цены в магазине бросовые. Но есть позиции гораздо дешевле, чем в среднем по рынку. Причем, не всегда это продукция фирменной марки.

Вместо нижних полк в магазине палеты, на которые выставлен товар | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUВместо нижних полк в магазине палеты, на которые выставлен товар | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Вместо нижних полк в магазине палеты, на которые выставлен товар

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В ассортименте в основном макароны знакомых ярославцам марок | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUВ ассортименте в основном макароны знакомых ярославцам марок | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В ассортименте в основном макароны знакомых ярославцам марок

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Самая бюджетная пачка макарон стоит 19 рублей 90 копеек | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUСамая бюджетная пачка макарон стоит 19 рублей 90 копеек | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Самая бюджетная пачка макарон стоит 19 рублей 90 копеек

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Подсолнечное масло объемом 0,9 литров стоит 96 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПодсолнечное масло объемом 0,9 литров стоит 96 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Подсолнечное масло объемом 0,9 литров стоит 96 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Покупателей встречают длинные полки со сладостями | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПокупателей встречают длинные полки со сладостями | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Покупателей встречают длинные полки со сладостями

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Полки заставлены соками фирменной марки | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПолки заставлены соками фирменной марки | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Полки заставлены соками фирменной марки

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Отдельная комната-холодильник отведена под колбасы и молочную продукцию, сладости, которые нужно хранить при низких температурах.

В магазине есть отдельная комната-холодильник | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUВ магазине есть отдельная комната-холодильник | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В магазине есть отдельная комната-холодильник

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Здесь стоят продукты, которые нужно хранить при низких температурах | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUЗдесь стоят продукты, которые нужно хранить при низких температурах | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Здесь стоят продукты, которые нужно хранить при низких температурах

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Покупателей в магазине не слишком много, но они есть | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПокупателей в магазине не слишком много, но они есть | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Покупателей в магазине не слишком много, но они есть

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Типичные для дискаунтеров палеты с товарами выглядят довольно аккуратно | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUТипичные для дискаунтеров палеты с товарами выглядят довольно аккуратно | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Типичные для дискаунтеров палеты с товарами выглядят довольно аккуратно

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Справа сгущенка под торговой маркой «Сладкая жизнь» На обороте указано, что ее производитель&nbsp;— компания «Белгородские молочные продукты» | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUСправа сгущенка под торговой маркой «Сладкая жизнь» На обороте указано, что ее производитель&nbsp;— компания «Белгородские молочные продукты» | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Справа сгущенка под торговой маркой «Сладкая жизнь» На обороте указано, что ее производитель — компания «Белгородские молочные продукты»

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Самые дешевые яйца в магазине стоят 63,9 рубля | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUСамые дешевые яйца в магазине стоят 63,9 рубля | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Самые дешевые яйца в магазине стоят 63,9 рубля

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Можно выбрать сыр из нескольких вариантов | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUМожно выбрать сыр из нескольких вариантов | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Можно выбрать сыр из нескольких вариантов

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Также в магазине можно найти чистяще-моющие средства, гели для душа, шампуни, зубную пасту, туалетную бумагу, соки, алкоголь. Одежды здесь нет.

На полке с чистящими средствами в основном знакомые по другим магазинам марки | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUНа полке с чистящими средствами в основном знакомые по другим магазинам марки | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

На полке с чистящими средствами в основном знакомые по другим магазинам марки

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

— Здесь овощи подешевле, рыба, молочная продукция, макароны. При этом качество неплохое. Лучше, чем в других дискаунтерах. А обстановка гораздо цивильнее, — рассказала покупательница Ирина.

— Мне нравится здесь молоко, пряники, овощи, макароны. Дешевле, чем в других сетевых магазинах. При этом качество и вкус приемлемые. Только пельмени не понравились. Мы брали разные, лишь одни оказались более-менее, — отметила покупательница Татьяна.

Сезонные яблоки стоят 78 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUСезонные яблоки стоят 78 рублей | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Сезонные яблоки стоят 78 рублей

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Покупатели говорят, что овощи здесь дешевле, чем в других магазинах | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПокупатели говорят, что овощи здесь дешевле, чем в других магазинах | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Покупатели говорят, что овощи здесь дешевле, чем в других магазинах

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Кабачки и огурцы выглядят неплохо | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUКабачки и огурцы выглядят неплохо | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Кабачки и огурцы выглядят неплохо

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

А вот капуста уже не первой свежести | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUА вот капуста уже не первой свежести | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

А вот капуста уже не первой свежести

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Smart есть кассы самообслуживания | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUВ Smart есть кассы самообслуживания | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Smart есть кассы самообслуживания

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Но покупатели пользуются обычными | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUНо покупатели пользуются обычными | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Но покупатели пользуются обычными

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

А вы закупаетесь в Smart?

Да, мне нравится
Был(а) однажды, не понравилось
Ни разу не был(а), но хочу сходить
Не знал(а) о таких магазинах

Напомним, мы уже делали репортажи из магазинов «Светофор», «Еще», «Ценорез», а также из хозяйственного магазина с низкими ценами «Галамарт».

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Комментарии
35
Гость
16 июня, 08:11
Не увидел низких цен . Ну скинули на макароны, а их есть вообще можно ?
Гость
16 июня, 07:29
Во времена СССР, людей, которые сами ничего не производили, но обогащались за счёт перепродажи какого-либо товара и получая при этом определенную прибыль, пренебрежительно называли Барыгами и Спекулянтами, а в УК РСФСР, для них была предусмотрена статья, вплоть до лишение свободы.😅
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