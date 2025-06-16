Макароны по 19 рублей, яйца — по 63: что продают в ярославском дискаунтере нижегородского миллиардера

Альберт Гусев — бизнесмен, работающий в Нижегородской области. Он начал заниматься бизнесом в 90-е годы, когда был курсантом военного училища. Как пишет журнал «Компания», Гусев вместе с товарищами взял кредит, купил тонну печенья и продал его на Канавинском рынке. Позже друзья зарегистрировали фирму «Сладкая жизнь». Новая компания начала захватывать нижегородский рынок. Открыла несколько складов продуктов питания, работающих по системе Cash&Carry (формат мелкооптовой торговли). Одной из первых опробовала формат самообслуживания. В начале 2000-х Гусев приобрел лицензию голландской компании Spar и выстроил сеть супермаркетов в разных регионах России.

В августе 2024 года в Москве прогремел скандал с участием магазинов Spar. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования в ряде столичных магазинов сети. В результате с реализации было снято почти 350 кг продукции — полуфабрикатов, сырья и кулинарной продукции. Также были опечатаны производственные цеха, составлен протокол о временном запрете деятельности.

Альберт Гусев также развивает торговые сети «Авокадо» и Smart.

Кроме того, в холдинг ГК «Сладкая жизнь» входят компания «Свит Лайф Фудервис», поставляющая продукты в рестораны по всей стране (чистая прибыль в 2024 году — 1,3 млрд. рублей), «Чернышихинский мясокомбинат» (чистая прибыль в 2024 году — 620,1 млн. рублей), «Национальная фруктовая компания», которая поставляет в магазины и розничные сети свежие овощи и фрукты (чистая прибыль в 2024 году — 37,7 миллиона рублей), фабрика «Городецкая роспись», выпускающая изделия в стиле русского народного художественного промысла (в 2024 году предприятие сработало с убытком в 525 тысяч рублей).

Кроме того, в 2023 году Альберт Гусев приобрел в Городце Нижегородской области пять объектов культурного наследия и собирался заняться их восстановлением.