Макароны по 19 рублей, яйца — по 63: что продают в ярославском дискаунтере нижегородского миллиардера

Продолжаем наш сериал по дискаунтерам Ярославля. В этот раз репортаж из магазина Smart. Сейчас в Ярославле открыто три торговые точки сети. Первый магазин в 2022 году распахнул свои двери для покупателей на проспекте Фрунзе, 38. Еще два открылись в сентябре 2024 года в Брагине: один — в торговом комплексе «Альтаир», второй — на Тутаевском шоссе, напротив ТЦ «Рио».
Что за магазин
Первые торговые точки сети появились в марте 2021 года в Нижнем Новгороде.
«Уже в первый год удалось создать сеть из 30 магазинов-дискаунтеров с присутствием в 14 городах России. Слоган сети магазинов Smart — низкие цены для лучшей жизни», — говорится на сайте компании.
Развитием сети магазинов занимается нижегородская фирма «Сладкая жизнь Плюс», основанная в 2005 году. Она, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Группе Компаний «Сладкая жизнь», учредителями которой являются Альберт Гусев (90% бизнеса) и Светлана Гусева (10% бизнеса).
Альберт Гусев, по версии издания News NN, возглавил топ самых богатых людей Нижегородской области за 2024 год. По данным издания, сумма его активов составила 5,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль за год — 1,7 миллиарда. Наши коллеги из NN.RU включили компании Гусева «Спар миддл Волга» и «Сладкая жизнь плюс» в топ-5 самых богатых в регионе. Чистая прибыль первой в 2024 году составила 219,3 млн. рублей, второй — 182,7 млн. рублей.
Кто такой Альберт Гусев и чем он занимается
Альберт Гусев — бизнесмен, работающий в Нижегородской области. Он начал заниматься бизнесом в 90-е годы, когда был курсантом военного училища. Как пишет журнал «Компания», Гусев вместе с товарищами взял кредит, купил тонну печенья и продал его на Канавинском рынке. Позже друзья зарегистрировали фирму «Сладкая жизнь». Новая компания начала захватывать нижегородский рынок. Открыла несколько складов продуктов питания, работающих по системе Cash&Carry (формат мелкооптовой торговли). Одной из первых опробовала формат самообслуживания. В начале 2000-х Гусев приобрел лицензию голландской компании Spar и выстроил сеть супермаркетов в разных регионах России.
В августе 2024 года в Москве прогремел скандал с участием магазинов Spar. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования в ряде столичных магазинов сети. В результате с реализации было снято почти 350 кг продукции — полуфабрикатов, сырья и кулинарной продукции. Также были опечатаны производственные цеха, составлен протокол о временном запрете деятельности.
Альберт Гусев также развивает торговые сети «Авокадо» и Smart.
Кроме того, в холдинг ГК «Сладкая жизнь» входят компания «Свит Лайф Фудервис», поставляющая продукты в рестораны по всей стране (чистая прибыль в 2024 году — 1,3 млрд. рублей), «Чернышихинский мясокомбинат» (чистая прибыль в 2024 году — 620,1 млн. рублей), «Национальная фруктовая компания», которая поставляет в магазины и розничные сети свежие овощи и фрукты (чистая прибыль в 2024 году — 37,7 миллиона рублей), фабрика «Городецкая роспись», выпускающая изделия в стиле русского народного художественного промысла (в 2024 году предприятие сработало с убытком в 525 тысяч рублей).
Кроме того, в 2023 году Альберт Гусев приобрел в Городце Нижегородской области пять объектов культурного наследия и собирался заняться их восстановлением.
Дискаунтер по дороге домой
Мы побывали в магазине на Тутаевском шоссе. Рядом нет жилых домов. А значит, все покупатели магазина — проезжающие. Благо, что рядом есть остановка общественного транспорта, на которой многие делают пересадку. Кто-то заходит в магазин после посещения ТЦ «Рио». Многие заезжают на машинах.
— Мы приезжаем сюда примерно два раза в неделю по дороге с работы домой. Удобно. Сам магазин нам нравится. Мы раньше ездили в Smart на проспект Фрунзе по совету друзей. А, когда магазины открылись в Дзержинском районе, ездим сюда, — рассказала одна из покупательниц Татьяна, которая приехала вместе с мужем на автомобиле.
Чем торгуют
Заходим внутрь. Первое, что бросается в глаза — довольно аккуратная расстановка товара. Несмотря на то, что магазин позиционирует себя как дискаунтер, здесь нет кое-как наваленных на палетах коробок с товарами. Поддоны с продукцией расположены в основном внизу, под обычными магазинными полками. Отдельных палетных «островков» немного. При этом просторно, не надо протискиваться между рядами.
Покупателей встречают стеллажи с хлебом. В зале звучит объявление, что буквально недавно в магазине заработала собственная пекарня.
Дальше полки с крупами, макаронами, сладостями, холодильники с рыбой, пельменями, мясом.
В ассортименте продукция и широко распространенных брендов (в том числе, есть ярославское молоко), и товары под собственной маркой «Сладкая жизнь».
Не скажем, что цены в магазине бросовые. Но есть позиции гораздо дешевле, чем в среднем по рынку. Причем, не всегда это продукция фирменной марки.
Отдельная комната-холодильник отведена под колбасы и молочную продукцию, сладости, которые нужно хранить при низких температурах.
Также в магазине можно найти чистяще-моющие средства, гели для душа, шампуни, зубную пасту, туалетную бумагу, соки, алкоголь. Одежды здесь нет.
— Здесь овощи подешевле, рыба, молочная продукция, макароны. При этом качество неплохое. Лучше, чем в других дискаунтерах. А обстановка гораздо цивильнее, — рассказала покупательница Ирина.
— Мне нравится здесь молоко, пряники, овощи, макароны. Дешевле, чем в других сетевых магазинах. При этом качество и вкус приемлемые. Только пельмени не понравились. Мы брали разные, лишь одни оказались более-менее, — отметила покупательница Татьяна.
А вы закупаетесь в Smart?
Напомним, мы уже делали репортажи из магазинов «Светофор», «Еще», «Ценорез», а также из хозяйственного магазина с низкими ценами «Галамарт».