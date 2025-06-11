В Ярославле расселяют исторический дом в центре: что с ним будет дальше

Старинный «дом с парашютами» будут реконструировать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здание бывшего ярославского аэроклуба на улице Свободы, 9 будут реконструировать. Об этом 11 июня сообщили в мэрии города. Ранее власти выпустили постановление о расселении этого дома, так как он признан аварийным.

«В 2019 году дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции. В июне этого года мэрия Ярославля приняла постановление об изъятии земельного участка для муниципальных нужд», — уточнили в мэрии.

По закону, дом должны полностью расселить в течение ближайших трех лет. Владельцам квартир выплатят компенсацию. Тем, кто живет по договору социального найма, должны предоставить другие квадратные метры. Кроме того, в здании есть нежилые помещения.

«В собственности города находится несколько нежилых помещений на первом этаже, переданных по договору безвозмездного пользования региональному отделению ДОСААФ России. Кроме того, часть нежилых помещений дома принадлежит гражданам на праве собственности. В них на первом этаже располагаются торговые предприятия. Собственники пяти помещений уже выразили свое согласие на участие в реконструкции уникального исторического здания», — пояснили в мэрии.

Что будет с домом после его реконструкции, пока не решено.

Напомним, здание имеет интересную историю. В XVIII веке на этом месте были построены два двухэтажных каменных дома. Ими по очереди владело несколько купеческих семей. В 1907 году здания выкупил предприниматель Григорий Либкен, занимавшийся производством колбас. Он надстроил в доме третий этаж, изменил фасад. Внутри открылся колбасный гастроном, модный магазин и один из первых в городе кинотеатров «Волшебные грезы». На третьем этаже разместилась мужская гимназия. При этом ходили слухи, что в здании тайно действовал еще и публичный дом.

После революции здание национализировали и отдали под жилье. У него появилось новое крыло, уходящее вглубь двора.

В 1933 году здесь открылся ярославский аэроклуб, а на фасадах появились барельефы, изображающие парашютистов. В клубе занималась парашютным спортом первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, а также известные летчики.

В 2004 году дом признали объектом культурного наследия регионального значения. А в 2019 году он попал в список аварийных. Расселить его должны были до 2032 года. Но в январе 2024 года суд постановил сделать это раньше, так как нахождение в нем людей посчитали опасным.