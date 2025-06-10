В детском саду Ярославля детям выдали хлеб с плесенью

В одном из детских садов Ярославля детям на завтрак дали хлеб с плесенью. Об этом региональному детскому омбудсмену рассказали обеспокоенные родители. 10 июня Михаил Крупин сообщил, что начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг по питанию детей.
Выяснилось, что в один из дней на завтрак детям действительно выдали несвежий хлеб с плесенью. Причиной стала халатность бракеражной комиссии, которая отвечает за проверку качества продуктов. Позже хлеб заменили, но это не было отражено в документах. Также не оформлено возвращение испорченного хлеба поставщику.
«Жалобы на питание в этом детском саду поступают не впервые. По итогам проверки будет принято решение», — заявил уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.
Ранее стало известно об инциденте в одном из детских садов Ростова Великого. Мама двухлетнего мальчика рассказала, что ее сына избила воспитательница. Прокуратура начала проверку по материалам в СМИ о возможном причинении вреда здоровью ребенка в дошкольном учреждении.