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Город В детском саду Ярославля детям выдали хлеб с плесенью

В детском саду Ярославля детям выдали хлеб с плесенью

Детский омбудсмен проводит проверку

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14 комментариев
В детсаду воспитанникам дали хлеб с плесенью | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ детсаду воспитанникам дали хлеб с плесенью | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В детсаду воспитанникам дали хлеб с плесенью

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В одном из детских садов Ярославля детям на завтрак дали хлеб с плесенью. Об этом региональному детскому омбудсмену рассказали обеспокоенные родители. 10 июня Михаил Крупин сообщил, что начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг по питанию детей.

Выяснилось, что в один из дней на завтрак детям действительно выдали несвежий хлеб с плесенью. Причиной стала халатность бракеражной комиссии, которая отвечает за проверку качества продуктов. Позже хлеб заменили, но это не было отражено в документах. Также не оформлено возвращение испорченного хлеба поставщику.

«Жалобы на питание в этом детском саду поступают не впервые. По итогам проверки будет принято решение», — заявил уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Ранее стало известно об инциденте в одном из детских садов Ростова Великого. Мама двухлетнего мальчика рассказала, что ее сына избила воспитательница. Прокуратура начала проверку по материалам в СМИ о возможном причинении вреда здоровью ребенка в дошкольном учреждении.

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Комментарии
14
Инженер1
6 часов
Скрепно!
VanGoga
5 часов
Накормить им поставщиков их семьи матерей и отцов!
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