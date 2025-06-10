В детском саду Ярославля детям выдали хлеб с плесенью

В детсаду воспитанникам дали хлеб с плесенью Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В одном из детских садов Ярославля детям на завтрак дали хлеб с плесенью. Об этом региональному детскому омбудсмену рассказали обеспокоенные родители. 10 июня Михаил Крупин сообщил, что начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг по питанию детей.

Выяснилось, что в один из дней на завтрак детям действительно выдали несвежий хлеб с плесенью. Причиной стала халатность бракеражной комиссии, которая отвечает за проверку качества продуктов. Позже хлеб заменили, но это не было отражено в документах. Также не оформлено возвращение испорченного хлеба поставщику.

«Жалобы на питание в этом детском саду поступают не впервые. По итогам проверки будет принято решение», — заявил уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.