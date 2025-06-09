«Пришлось выползать с коляски»: в Ярославле инвалид не мог выбраться из дома из-за опасного пандуса

Инвалид из Ярославля пожаловался на условия в доме Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославле 79-летний инвалид и ветеран Афганской войны не мог выбраться из дома в Заволжском районе из-за опасного пандуса. Несколько лет назад Алекандру ампутировали ногу. С тех пор он передвигается на инвалидной коляске.

Теперь свежим воздухом он дышит, в основном, через окно. Выбраться на улицу у него просто не получается.

«От внешнего мира ярославца отделяет крутой дощатый пандус, спуск по которому сродни экстремальному спорту. Десантник, выживший в горах Афгана после прыжка из подбитого вертолёта, самостоятельно пользоваться конструкцией не рискует. Да и подобраться к ней мешают пороги. Однажды коляска опрокинулась назад, от удара о бетонный пол и травмы головы спасли ручки. В начале этого года, по словам мужчины, его включили в очередь на обустройство пандуса, но даже приблизительные сроки не назвали», — рассказали в ярославском региональном отделении «Народного фронта».

Сам Александр подтвердил, что однажды при попытке воспользоваться пандусом он едва не упал вместе с коляской:

«Раз — и падаю назад. У меня мысль была: „Сейчас удар о бетон“. Но спасли меня вот эти рога. Ручки, как говорится. Я раз — и повис. И, соответственно, пришлось выпадать, выползать с коляски. Но подняться одному тяжело было. И коляска на боку, и все».

Александр с трудом передвигается вне квартиры Источник: Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Вместе с активистами «Народного фронта» в дом к Александру выезжали сотрудники прокуратуры Заволжского района Ярославля. Правоохранители проверят, приняли ли власти и органы местного самоуправления достаточные меры, чтобы организовать доступную среду для инвалида.

«Выезд с лестничного марша и из подъезда дома затруднен ввиду крутизны имеющегося пандуса. Заместитель прокурора района Алексей Лебедев совместно с представителями регионального отделения Народного фронта, департамента городского хозяйства и территориальной администрации мэрии Ярославля встретились с мужчиной, обсудили проблемы, связанные с использованием имеющегося пандуса, осмотрели подъезд», — рассказали в прокуратуре.