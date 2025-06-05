Рыбинск включили в Золотое кольцо России

Рыбинск стал частью Золотого кольца России Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Рыбинск включили в национальный маршрут Золотое кольцо России. Об этом 5 июня сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Поздравляю Рыбинск с новым статусом! Он получил его абсолютно заслуженно и усилит маршрут своими особенностями и достопримечательностями. Это большая победа для всего региона. Если раньше у нас находилась половина всех пунктов Золотого кольца, то теперь за нами убедительное лидерство», — отметил глава региона.

Он добавил, что ранее Рыбинск был частью макротерритории «Большое Золотое кольцо», но в классический состав не входил.

Решение об официальном включении города в маршрут приняли на заседании комиссии Минэкономразвития.

«Эксперты министерства посетили Рыбинск в конце мая. Члены комиссии высоко оценили те преобразования, которые произошли в городе за последние годы. Отметили большое количество объектов показа — это обновленные Красная площадь, улицы Бульварная, Стоялая, музей исторических вывесок под открытым небом. Важную роль сыграли развитая инфраструктура исторического центра, его компактность и целый ряд других параметров, которые позволили принять решение о том, что Рыбинск теперь входит в число городов национального маршрута „Золотое кольцо“», — рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.