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Город Рыбинск включили в Золотое кольцо России

Рыбинск включили в Золотое кольцо России

Об этом сообщил губернатор Ярославской области

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6 комментариев
Рыбинск стал частью Золотого кольца России | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUРыбинск стал частью Золотого кольца России | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Рыбинск стал частью Золотого кольца России

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Рыбинск включили в национальный маршрут Золотое кольцо России. Об этом 5 июня сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Поздравляю Рыбинск с новым статусом! Он получил его абсолютно заслуженно и усилит маршрут своими особенностями и достопримечательностями. Это большая победа для всего региона. Если раньше у нас находилась половина всех пунктов Золотого кольца, то теперь за нами убедительное лидерство», — отметил глава региона.

Он добавил, что ранее Рыбинск был частью макротерритории «Большое Золотое кольцо», но в классический состав не входил.

Решение об официальном включении города в маршрут приняли на заседании комиссии Минэкономразвития.

«Эксперты министерства посетили Рыбинск в конце мая. Члены комиссии высоко оценили те преобразования, которые произошли в городе за последние годы. Отметили большое количество объектов показа — это обновленные Красная площадь, улицы Бульварная, Стоялая, музей исторических вывесок под открытым небом. Важную роль сыграли развитая инфраструктура исторического центра, его компактность и целый ряд других параметров, которые позволили принять решение о том, что Рыбинск теперь входит в число городов национального маршрута „Золотое кольцо“», — рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Напомним, до этого в маршрут входили Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
46 минут
Золотым оно было при народной власти
Гость
44 минуты
Правильно! А с учётом тех изменений, которые происходят в Ярославле, его из "Золотого кольца" скоро исключат.
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