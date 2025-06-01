Фестиваль исторической реконструкции, концерты, ярмарка: полная программа Дня города Ростова Великого

«В этом году мы подготовили насыщенную программу на четырех площадках города, которые будет интересно посетить всей семьей. Детская программа начнется в 11:30 ч и заинтересует и самых маленьких, и детей постарше: много мастер-классов, интерактивных развлечений, выступление детских коллективов на сцене на Соборной площади и в Городском саду. Гостям постарше будет интересно на фестивале исторической реконструкции „Ростовская фортеция“ в Комсомольском парке и театрализованном историческом действе на территории Ростовского кремля», — рассказал глава Ростова Великого Сергей Тихомиров.