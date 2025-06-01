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Город Фестиваль исторической реконструкции, концерты, ярмарка: полная программа Дня города Ростова Великого

Фестиваль исторической реконструкции, концерты, ярмарка: полная программа Дня города Ростова Великого

Праздник состоится 7 июня в Ярославской области

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3 комментария
В Ростове Великом 7 июня пройдет День города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ростове Великом 7 июня пройдет День города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ростове Великом 7 июня пройдет День города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

7 июня Ростов Великий Ярославской области отметит День города.

«В этом году мы подготовили насыщенную программу на четырех площадках города, которые будет интересно посетить всей семьей. Детская программа начнется в 11:30 ч и заинтересует и самых маленьких, и детей постарше: много мастер-классов, интерактивных развлечений, выступление детских коллективов на сцене на Соборной площади и в Городском саду. Гостям постарше будет интересно на фестивале исторической реконструкции „Ростовская фортеция“ в Комсомольском парке и театрализованном историческом действе на территории Ростовского кремля», — рассказал глава Ростова Великого Сергей Тихомиров.

Торжественное открытие праздника состоится в 16:30 на Соборной площади.

Программа Дня города Ростова Великого (0+)

Ростовский Кремль

  • 14:30 — театрализованное действо «Суд Ярослава» на территории Ростовского кремля;

  • 11:00-17:00 — интерактивно-исторические площадки: «Исторический тир», «Сражение на мечах», «Княжеский шатер».

Соборная площадь

  • 10:00-22:00 — ярмарка, фудкорт, аттракционы;

  • 11:30 — семейная программа «Улыбайся, любимый город»;

  • 12:00 — фестиваль русского народного творчества «В песне — Россия, в танце — душа»: выступление ансамблей из Ярославля, Углича, Иванова и других городов;

  • 15:15 — детская концертно-развлекательная программа «По дорогам детства»;

  • 16:30 — торжественное открытие праздника;

  • 18:00 — молодежная программа «Танцуем для любимого города»;

  • 18:45 — молодежный проект «Дари свой свет»;

  • 20:00 — концерт Елены Тарадай и Михаила Сима;

  • 21:00 — выступление кавер-группы «Боди Дэнс» (Москва).

Стадион «Спартак»

  • 11:00 — торжественное вручение значков ГТО;

  • 12:30 — Чемпионат Ярославской области по футболу (играют команды Ростова Великого и Рыбинска).

Парк «Городской сад»

  • 10:00 — мастер-классы, аквагрим, аттракционы;

  • 11:00 — праздничная программа детской школы искусств им. Городовской;

  • 12:00 — выступление хореографического коллектива «Вдохновение» (Тверь);

  • 13:00 — выступление вокальной студии «Апрель» и танцевального коллектива «Радость» из Семибратова;

  • 15:00 — выступление творческих коллективов из Ростова Великого;

  • 18:00 — концерт Ярославской государственной филармонии (солистка Диана Димитрова).

Комсомольский парк

  • 11:00 — Ростовская фортеция.

Полная программа Дня города 7 июня | Источник: Администрация Ростова Великого Полная программа Дня города 7 июня | Источник: Администрация Ростова Великого

Полная программа Дня города 7 июня

Источник:

Администрация Ростова Великого

Напомним, 31 мая День города пройдет в Ярославле. Программа опубликована здесь.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ростов Великий Праздник
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Комментарии
3
Гость
1 июня, 16:41
В музей финифти не ходите,там делать нечего,на рынке рядом всё красивей.
Гость
23 часа
каждый год, день города Ростова Великого - скукота и тоска.
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