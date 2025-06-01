Фестиваль исторической реконструкции, концерты, ярмарка: полная программа Дня города Ростова Великого

7 июня Ростов Великий Ярославской области отметит День города.
«В этом году мы подготовили насыщенную программу на четырех площадках города, которые будет интересно посетить всей семьей. Детская программа начнется в 11:30 ч и заинтересует и самых маленьких, и детей постарше: много мастер-классов, интерактивных развлечений, выступление детских коллективов на сцене на Соборной площади и в Городском саду. Гостям постарше будет интересно на фестивале исторической реконструкции „Ростовская фортеция“ в Комсомольском парке и театрализованном историческом действе на территории Ростовского кремля», — рассказал глава Ростова Великого Сергей Тихомиров.
Торжественное открытие праздника состоится в 16:30 на Соборной площади.
Программа Дня города Ростова Великого (0+)
Ростовский Кремль
14:30 — театрализованное действо «Суд Ярослава» на территории Ростовского кремля;
11:00-17:00 — интерактивно-исторические площадки: «Исторический тир», «Сражение на мечах», «Княжеский шатер».
Соборная площадь
10:00-22:00 — ярмарка, фудкорт, аттракционы;
11:30 — семейная программа «Улыбайся, любимый город»;
12:00 — фестиваль русского народного творчества «В песне — Россия, в танце — душа»: выступление ансамблей из Ярославля, Углича, Иванова и других городов;
15:15 — детская концертно-развлекательная программа «По дорогам детства»;
16:30 — торжественное открытие праздника;
18:00 — молодежная программа «Танцуем для любимого города»;
18:45 — молодежный проект «Дари свой свет»;
20:00 — концерт Елены Тарадай и Михаила Сима;
21:00 — выступление кавер-группы «Боди Дэнс» (Москва).
Стадион «Спартак»
11:00 — торжественное вручение значков ГТО;
12:30 — Чемпионат Ярославской области по футболу (играют команды Ростова Великого и Рыбинска).
Парк «Городской сад»
10:00 — мастер-классы, аквагрим, аттракционы;
11:00 — праздничная программа детской школы искусств им. Городовской;
12:00 — выступление хореографического коллектива «Вдохновение» (Тверь);
13:00 — выступление вокальной студии «Апрель» и танцевального коллектива «Радость» из Семибратова;
15:00 — выступление творческих коллективов из Ростова Великого;
18:00 — концерт Ярославской государственной филармонии (солистка Диана Димитрова).
Комсомольский парк
11:00 — Ростовская фортеция.
Напомним, 31 мая День города пройдет в Ярославле. Программа опубликована здесь.