Стал известен прогноз погоды в Ярославле на последнюю неделю мая

В Ярославль вернулась теплая погода. Специалисты центра «Фобос» поделились прогнозом погоды на будущую неделю. Ночью 25 мая ожидается ясная погода с температурой +12…14 °С, при этом давление будет немного выше нормы.
«26 мая днем ясная погода, +23…25 °С, ветер южный, умеренный. Давление немного выше нормы», — сообщили эксперты.
Прогноз погоды на неделю:
27 мая, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +14…16 °С, днем +22…24 °С, ветер южный, умеренный.
28 мая, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью +12…14 °С, днем +22…24 °С, ветер южный, умеренный.
29 мая, ожидается малооблачная погода; ночью +12…14 °С, днем +25…27 °С, ветер южный, умеренный
30 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +12…14 °С, днем +23…25 °С, ветер южный, умеренный.
31 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +16…18 °С, днем +22…24 °С, ветер южный, умеренный.
Ранее ярославцев предупредили об опасном природном явлении.