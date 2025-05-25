НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

ю-в.

 758мм 50%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
В Ярославской области сгорел дом
Кто уже брал Кубок Гагарина
Погода на неделю
Как выбрать детский лагерь
Квартира за 55 миллионов
Честное мнение об Абхазии
Следующий сезон для «Локомотива»
Руины заброшенного завода
Лотерейный эксперимент
Город Стал известен прогноз погоды в Ярославле на последнюю неделю мая

Стал известен прогноз погоды в Ярославле на последнюю неделю мая

Впереди лето

2 289
9 комментариев
Прогноз погоды в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль вернулась теплая погода. Специалисты центра «Фобос» поделились прогнозом погоды на будущую неделю. Ночью 25 мая ожидается ясная погода с температурой +12…14 °С, при этом давление будет немного выше нормы.

«26 мая днем ясная погода, +23…25 °С, ветер южный, умеренный. Давление немного выше нормы», — сообщили эксперты.

Прогноз погоды на неделю:

  • 27 мая, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью +14…16 °С, днем +22…24 °С, ветер южный, умеренный.

  • 28 мая, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью +12…14 °С, днем +22…24 °С, ветер южный, умеренный.

  • 29 мая, ожидается малооблачная погода; ночью +12…14 °С, днем +25…27 °С, ветер южный, умеренный

  • 30 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +12…14 °С, днем +23…25 °С, ветер южный, умеренный.

  • 31 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +16…18 °С, днем +22…24 °С, ветер южный, умеренный.

Ранее ярославцев предупредили об опасном природном явлении.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Погода
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
3 часа
У нас погода неустойчивая - либо очень жарко, либо - холодно. А хочется просто тепла солнца.☀️
Гость
5 часов
Дайте угадаю,.Гроза:? ;)))
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«На улице моют посуду, и кто знает, какой водой»: фотограф поделился впечатлениями о поездке во Вьетнам
Владислав Грозный
Мнение
За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон
Денис Ружников
Юрист
Мнение
Пять древних городов за неделю. Турист проехал на авто старую Европу — его история
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Часто задерживаемся и мало платят». Сотрудник ГАИ рассказал о своей зарплате
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление